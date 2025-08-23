ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 23. szombat
soccer football kick off in the stadium
Nyitókép: Pixfly/Getty Images

Labdarúgó NB I: Az Újpest könnyedén nyert Zalaegerszegen

Infostart / MTI

Az Újpest 4-1-es győzelmet aratott a Zalaegerszeg vendégeként a labdarúgó Fizz Liga ötödik fordulójának első szombati mérkőzésén.

A lila-fehérek három nyeretlenül megvívott bajnoki után gyűjtötték be a három pontot, míg a kék-fehéreknek öt kört követően sincs győzelmük ebben az idényben.

Fizz Liga, 5. forduló:

Zalaegerszegi TE FC-Újpest FC 1-4 (1-2)

Zalaegerszeg, v.: Antal

gólszerzők: Skribek (45., 11-esből), illetve Tucic (8., 50.), Medeiros (17., 11-esből), Bese (78.)

sárga lap: Várkonyi (16.), Lopez (87.), illetve Lacoux (45+4.), Matko (65.), Ademi (88.)

Zalaegerszegi TE FC: Gundel-Takács - Nyíri (Lopez, a szünetben), Várkonyi, Csóka, Papp Cs. - Skribek, Kiss B. (Csonka, a szünetben), Szendrei - Krajcsovics (Bakti, 60.), Croizet (Klausz, 79.), Joao Victor

Újpest FC: Piscitelli - Koburi, Nunes, Lacoux (Ademi, 60.), Goncalves (Bese, 74.) - Fiola, Rasak (Vlijter, 69.), Medeiros (Gergényi, 74.) - Matko, Tucic, Horváth K. (Ljujic, 60.)

Jó iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét csapat vezetett ígéretes támadást, aztán az Újpest korán előnybe került, amikor Horváth kapáslövése után a kipattanó labdát Tucic a keresztléc alá vágta. Lendületben maradtak a fővárosiak, mezőnyfölényt harcoltak ki, sőt büntetőből tovább növelték az előnyüket. A lila-fehérek elsősorban Horváth Krisztofer agilis játékának köszönhetően az egész első félidőben veszélyesebben futballoztak, a válogatott támadó középpályás többször megdolgoztatta a zalai kapust, aki kétszer is remek védéssel tartotta meccsben a hazaiakat. A kék-fehéreket a sok technikai hiba akadályozta meg abban, hogy akcióikat befejezzék. Az Újpest a szünet előtt majdnem végleg eldöntötte az összecsapást, de Matko gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető, ehelyett váratlanul a Zalaegerszeg szépített tizenegyesből.

A folytatásra a ZTE vezetőedzője kettős cserével próbálta frissíteni csapatát, ennek ellenére az Újpest hamar visszaállította a kétgólos különbséget. Ezt követően a vendégek az eredmény tartására rendezkedtek be, a hazaiak pedig csak elvétve tudtak helyzetet kidolgozni, de Piscitelli akkor is védett. Így az UTE könnyedén őrizte az előnyét, sőt a 78. percben a csereként beállt Bese találata eldöntötte a három pont sorsát. A hátralévő bő negyedórában érdemi esemény már nem történt.

Kezdőlap    Sport    Labdarúgó NB I: Az Újpest könnyedén nyert Zalaegerszegen

zalaegerszeg

újpest fc

futball

