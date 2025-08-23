ARÉNA
2025. augusztus 23. szombat
Schäfer András a labdarúgó Európa-bajnokság A csoportjának harmadik, utolsó fordulójában játszott Skócia - Magyarország mérkőzésen a stuttgarti MHP Arénában 2024. június 23-án. A magyar válogatott a 101. percben szerzett góllal 1-0-ra legyőzte Skóciát, ezzel megőrizte esélyét a nyolcaddöntőbe jutásra.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Bundesliga: Schäferék legyőzték a kupacímvédő Stuttgartot

Infostart / MTI

A Schäfer Andrással felálló Union Berlin hazai pályán egy góllal legyőzte a kupacímvédő VfB Stuttgartot a német labdarúgó-bajnokság első fordulójának szombati játéknapján.

A magyar válogatott 26 éves középpályása végigjátszotta a találkozót, melyet Ilyas Ansah két góljával nyert meg 2-1-re a fővárosi együttes.

A Wolfsburg - melyben Dárdai Bence a kispadon ült - idegenben győzött 3-1-re a Heidenheim ellen.

A tavaly bajnok, legutóbb ezüstérmes Bayer Leverkusen - melynek kispadján ezen a meccsen mutatkozott be a Bundesligában a Xabi Alonsót váltó holland Erik ten Hag - odahaza meglepetésre 2-1-re kikapott a Hoffenheimtől.

Bundesliga, 1. forduló:

Eintracht Frankfurt-Werder Bremen 4-1 (2-0)

SC Freiburg-FC Augsburg 1-3 (0-3)

FC Heidenheim-VfL Wolfsburg 1-3 (1-1)

Bayer Leverkusen-TSG Hoffenheim 1-2 (1-1)

Union Berlin-VfB Stuttgart 2-1 (2-0)

később:

St. Pauli-Borussia Dortmund 18.30

pénteken játszották:

Bayern München-RB Leipzig 6-0 (3-0)

vasárnap játsszák:

FSV Mainz-1. FC Köln 15.30

Borussia Mönchengladbach-Hamburger SV 17.30

