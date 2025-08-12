Már nincs jegy a magyar–portugál vb-selejtezőre

A magyar szövetség (MLSZ) kedden a közösségi oldalain jelentette be, hogy a belépők hétfőn indult árusítása lezárult. A Puskás Arénában sorra kerülő találkozóra az év elején eladott bérletek is érvényesek.

A nemzeti együttes a jövő évi világbajnokság selejtezőjének F csoportjában szerepel Írországgal, Örményországgal és a legutóbbi vb-n negyeddöntős, idén Nemzetek Ligája-győztes Portugáliával.

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai szeptember 6-án az írek vendégeként kezdik meg a sorozatot, majd három nappal később a portugálok elleni lesz az első hazai találkozójuk. Az első helyezett kijut az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő tornára, míg a második pótselejtezőt játszhat a részvételért.