2025. augusztus 12. kedd
Az első sorban: Fiola Attila, Vécsei Bálint, Gazdag Dániel, Dárdai Bence, Dárdai Márton és Kerkez Milos (b-j), a második sorban: Bolla Bendegúz, Dibusz Dénes, Varga Barnabás, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik (b-j), a magyar válogatott játékosai a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának osztályozójában játszott Magyarország - Törökország visszavágó mérkőzés előtt a budapesti Puskás Arénában 2025. március 23-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Már nincs jegy a magyar–portugál vb-selejtezőre

Infostart / MTI

Minden jegy elkelt a magyar labdarúgó-válogatott első hazai világbajnoki selejtezőmérkőzésére, melyen a portugál csapat lesz az ellenfele szeptember 9-én.

A magyar szövetség (MLSZ) kedden a közösségi oldalain jelentette be, hogy a belépők hétfőn indult árusítása lezárult. A Puskás Arénában sorra kerülő találkozóra az év elején eladott bérletek is érvényesek.

A nemzeti együttes a jövő évi világbajnokság selejtezőjének F csoportjában szerepel Írországgal, Örményországgal és a legutóbbi vb-n negyeddöntős, idén Nemzetek Ligája-győztes Portugáliával.

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai szeptember 6-án az írek vendégeként kezdik meg a sorozatot, majd három nappal később a portugálok elleni lesz az első hazai találkozójuk. Az első helyezett kijut az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő tornára, míg a második pótselejtezőt játszhat a részvételért.

labdarúgás

magyarország

portugália

puskás aréna

