Infostart.hu
2025. augusztus 26. kedd
Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. augusztus 26-án. A magyar válogatott szeptember 6-án Írország ellen lép pályára Dublinban, három nappal később pedig Portugália együttesét fogadja a Puskás Arénában.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Marco Rossi újoncai nagyon harapósak

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Tóth Barna és Molnár Rajmund először kapott meghívót a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, mindketten elsősorban csereként kaphatnak lehetőséget a szeptemberben sorra kerülő, írek és portugálok elleni világbajnoki selejtezőkön.

Tóth Barna, a Paksi FC 30 éves csatára az NB I-ben 92 bajnokin 22 gólt szerzett, találatainak jelentős részét az elmúlt egy évben érte el. Az előző idényben 12-szer volt eredményes, márciusban az Újpest ellen (6-1) négyszer vette be a kaput, a mostani szezonban pedig négy bajnokin játszott, és két gólnál tart.

"Reménykedtem a meghívóban, és nagyon örülök, mert kisgyerekkorom óta küzdöttem, hogy megvalósuljon az álmom" - mondta az M1 aktuális csatornának a támadó. - "Nem szeretnék azonban itt megállni, inkább a csapat hasznára válnék, hogy kijusson a világbajnokságra."

Centerposzton Varga Barnabás számít első számú csatárnak, vagyis, ha Tóth Barna lehetőséget kap, vélhetően csereként léphet pályára.

"Hogy milyen szerepkörben kapok lehetőséget, majd Marco Rossi és a szakmai stáb eldönti, de a bajnokságban sem okozott gondot, amikor csereként kellett pályára lépnem. Egyértelmű, hogy az utóbbi években Varga Barnabás a válogatottban is jól teljesít, várom a lehetőséget, hogy akár mellette, akár a helyére beállva pályára léphessek" - fogalmazott.

A magyar bajnokság góllövőlistáját Molnár Rajmund vezeti öt góllal, aki a Diósgyőr ellen (5-0) mesterhármast ért el.

"Amiért dolgoztam, most megvalósult - nyilatkozott az MTK Budapest 22 éves csatára az M1-nek. - "A válogatott meghívó az egyik legnagyobb dolgok egy futballista pályafutásában. Próbáltam nemcsak erre fókuszálni, de a góljaimmal felkeltettem Marco Rossi figyelmét. Tény, hogy jól sikerült számomra az idény eleje, érzem a kaput, vannak helyzeteim is. Vasárnap a Paks ellen több gólt is szerezhettem volna, de nem volt szerencsém. Nyilván szeretnék is bemutatkozni a válogatottban, de a dublini és a portugálok elleni mérkőzés sem könnyű. Ha a mester bedob a mély vízbe, örülök, de nem vagyok telhetetlen."

A magyar válogatott az európai vb-selejtező F csoportjának első fordulójában Írországban lép pályára szeptember 6-án, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a Puskás Arénában. A keret jövő hétfőn találkozik Telkiben.

