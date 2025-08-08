ARÉNA
2025. augusztus 8. péntek László
Az aranyérmes FTC-Telekom Waterpolo játékosai a férfi vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének eredményhirdetésén a máltai Gzirában 2025. június 1-jén. A címvédő FTC-Telekom 13-11-re legyőzte a szerb Novi Beograd csapatát a négyes döntő fináléjában.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Már biztos, készülhet az októberi döntőre a Fradi

Infostart / MTI

Október 8-án Budapesten rendezik a férfi vízilabdázók Európai Szuperkupa mérkőzését, amelyen a Bajnokok Ligája-győztes FTC-Telekom Waterpolo és az Eurokupában diadalmaskodó Pro Recco találkozik egymással.

A vizes sportokat tömörítő európai szövetség pénteki közleménye kiemelte, hogy az elmúlt évek két legsikeresebb csapata méri össze erejét, hiszen az FTC 2019 után tavaly és idén is megnyerte a legrangosabb klubtrófeát, míg az olasz együttes története során 11-szer diadalmaskodott, 2021 és 2023 között sorozatban háromszor volt a kontinens legjobbja.

A találkozóra a tervek szerint a Komjádi Uszodában kerül sor.

Érdekesség, hogy a két csapat szeptember elején is összecsap egymással, New Yorkban egy bemutatómérkőzést vív a világ két legjobb alakulata.

vízilabda

ftc

pro recco

szuperkupa

