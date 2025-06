Klubvilágbajnokság: annyira rosszak az előjelek, hogy hátha jó lesz

Köszönhetően a támogatóknak, a torna anyagi háttere biztosított. Ugyanakkor kétséges, hogy szükség van-e egy ilyen sorozatra. A világszövetség számára, természetesen, fontos szempont, hogy minden kontinens, vagy ha úgy tetszik, minden kontinentális szövetség képviseltesse magát. Ugyanakkor egy – ma már úgy mondhatjuk – miniváltozatot két évtizede ismer a futballvilág, előbb Japán, majd az Arab Emírségek, Marokkó és Szaúd-Arábia is látta vendégül a csapatokat. Esetenként a rendező ország csapata és az európai résztvevő (a Bajnokok Ligája győztese), illetve szoros kivételként a dél-amerikai szereplő vonzott közönséget, a többi mérkőzést jellemzően érdektelenség kísérte. Ami a végeredményt illeti, az európai csapat kivétel nélkül mindig legalább a döntőbe jutott, tizenhatszor nyert is. A dél-amerikai résztvevő háromnegyed részben nyert vagy döntőbe jutott. A további négy konföderáció képviselőinek most sincsen sokkal több esélyük.

Ugyanakkor a 32 induló konföderációk szerinti elosztása jobban reflektál az erőviszonyokra, mint a világbajnokság 48-as mezőnyéé. Itt 12 európai és hat dél-amerikai csapat indul, közülük nyolc a Bajnokok Ligája és a Libertadores-kupa legutóbbi négy-négy győztese. A rendező Concacaf-zónát öt, az afrikai CAF-ot és az ázsiai AFC-t négy-négy, az óceániai zónát egyetlen csapat képviseli.

A mi kontinensünkről két angol (Manchester City, Chelsea), két spanyol (Real Madrid, Atlético), két olasz (Inter, Juventus), két német (Bayern, Dortmund), két portugál (Benfica, Porto), valamint egy francia (PSG) és egy osztrák (a sorból kicsit kilógó RB Salzburg) szerepel. Az aktuális erőviszonyokat figyelembe véve nyilván hiányzik néhány nagymenő a mezőnyből (Liverpool, Arsenal, Barcelona, Napoli), de a mezőny a 2021 és 2024 közötti eredményeken alapszik.

A 2024–2025-ös idény vége után egy rövid átigazolási időszak adott lehetőséget arra, hogy a klubok megerősítsék a keretüket, ezzel élt, például, a Real Madrid, amelynek keretében ott lesz Trent Alexander-Arnold és Dean Huijsen, vagy a Manchester City, amely több mint nyolcvanmillió fontot elköltött Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri és Rayan Cherki megszerzésére. Ott lesz a City keretében az előző idény nagy részét sérülése miatt kihagyó Rodri is.

Az Európán kívüli csapatokban ott lesz több régi nagy sztár, akiket az utóbbi időben talán kevesebbet láttunk, így Lionel Messi, Luís Suárez, Sergio Busquets és Jordi Alba (Inter Miami), Sergio Ramos (Monterrey), Hugo Lloris és Olivier Giroud (Los Angeles FC). A nyitó mérkőzésen a Messi köré épített Inter Miami ellen játszó, kairói al-Ahlyban ott lesz a múlt ősszel még az OTP Bank Ligában szereplő, szlovén Nejc Gradišar is.

A lebonyolítási rend egyszerű: a nyolc négyes csoportból az első két helyezett jut a nyolcaddöntőbe, az egyenes kieséses szakaszba. A csoportszakasz magyar idő szerint vasárnap hajnalban, az egyenes kieséses szakasz pedig június 28-án kezdődik, a döntőt július 13-án rendezik.

Jelentős a pénzdíj. Az indulásért 525 millió dollárt ad a FIFA a 32 együttesnek, további 475 milliót pedig a tornán való szereplés, eredményesség függvényében. A győztes jutalma 40 millió dollár.

Ugyanakkor a jegyek iránt nincs meg a várt érdeklődés, a nyitó találkozóra eredetileg 300 dollárért kibocsátott jegyeket már 48 dollárért kínálják. Pedig ezen a mérkőzésen a „hazai” Inter Miami játszik, Floridában.

Érdekes, hogy brazil nemzetiségű játékosból lesz a legtöbb a tornán (141), utána argentinból (101) és spanyolból (54).

