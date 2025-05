Többen esélyesek Pogacar megüresedett trónjára a Girón – főbb tudnivalók és időpontok

Tavaly a szlovén klasszis - a sportág történetében harmadikként - megszerezte az úgynevezett Tripla Koronát, azaz egy naptári éven belül megnyerte az olasz körversenyt, a Tour de France-t és a világbajnokság mezőnyversenyét is. Idén azonban nem áll rajthoz az Albániából induló első háromhetes megméretésen, amelynek Nagy Rajtját a 2022-es magyarországi Grande Partenza után rendezik ismét Olaszországon kívül.

Pogacar távollétében is lesznek azonban korábbi Giro-győztesek a mezőnyben: az ugyancsak szlovén Primoz Roglic például 2023-ban emlékezetes időfutamon, láncleesése ellenére fordította maga javára a versenyt az addigi rózsaszín trikós brit Geraint Thomasszal szemben. Ezúttal is az esélyesek közé tartozik a Vuelta a Espanán négyszer diadalmaskodó Roglic, a sportfogadással foglalkozó honlapok egyike a legnagyobb favoritnak tartja a Red Bull-BORA-hansgrohe 35 esztendős kapitányát. Az időfutamban Tokióban olimpiai bajnok Roglic számára kedvező lehet, hogy az útvonalban két egyenkénti indításos etap is helyet kapott, összesen 42,3 kilométeres távval. Amennyiben június elsején - az elhunyt Ferenc pápa emléke előtt is tisztelgő - római záróetapon, a Via del Circo Massimón célba érve kiérdemli az összetett elsőséget, azzal pályafutása hatodik Grand Tourját nyeri Roglic, ezzel az örökrangsorban egyedül állna a nyolcadik helyen.

A rajtlista alapján erős segítők dolgoznak Roglic sikeréért, köztük a verseny összetettjét 2022-ben megnyerő ausztrál Jai Hindley. Rajtuk kívül a korábbi győztesek közül ott lesz még a rajtnál a 2021-ben nyertes kolumbiai Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a 2019-ben diadalmaskodó ecuadori Richard Carapaz (EF Education–EasyPost), valamint a 2014-es bajnok kolumbiai Nairo Quintana (Movistar). Közülük várhatóan Carapaznak lesz esélye arra, hogy harcban legyen a dobogóért, Roglic két legnagyobb vetélytársa várhatóan az UAE csapatából kerül ki: a 22 esztendős spanyol Juan Ayuso és a tíz évvel idősebb brit Adam Yates sikere fizetne még kevesebb mint tízszeres pénzt. A Vueltán 2022-ben harmadik, egy évvel később negyedik Ayuso sikerére háromszoros, a két éve a Touron dobogós Yates győzelmére hétszeres pénzt fizetnek a fogadóirodák.

Roglic a márciusi katalán körversenyen Ayusót megelőzve győzött, aki egy francia és egy olasz egynapos megnyerése mellett a tirrén-adriai körversenyen diadalmaskodott, Yates pedig az ománi körversenyen végzett az élen idén.

Az elmúlt időszakban a háromhetes körversenyeken rendre a győzelemért harcoló Visma-Lease a Bike összetettbeli sikerére ezúttal kevés az esély. Jól mutatja ezt, hogy kapitánya, a másik Yates testvér, a 2018-ban Vueltát nyert Simon diadaláért a befizetett összeg 41-szerese járna vissza. Valter Attila csapatából a másik kiemelt ember, a belga Wout van Aert szakaszgyőzelmekért fog harcolni, ő egyébként Adam Yatesszel együtt egyike annak a hat bringásnak, akik a francia és a spanyol háromhetes viadalon már nyertek szakaszt, Giro-etapsikerrel viszont még nem rendelkeznek. A Maglia Rosát 2021-ben három napig viselő magyar bajnok ezúttal nem lesz ott a holland csapat nyolcfős keretében, így 2020 óta először rendezik meg magyar bringás nélkül a "végtelen trófeáért", a Trofeo Senza Finéért zajló 21 napos megmérettetést.

A viadal első három szakaszát látja vendégül Albánia, a dobogóért harcba szállók között a korábban felsoroltakon túl ott lehet még a negyedik etaptól hazai környezetben tekerő, tavaly az összetett legjobb fiataljaként fehér trikós Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), aki 2022-ben elsőként ért célba a Tour de Hongrie kékestetői befutóján, továbbá a spanyol Mikel Landa (Soudal - Quick-Step), aki 2015-ben és 2022-ben harmadik volt az olasz körversenyen, illetve a holland Thymen Arensman, aki Bernal mellett az Ineos társkapitánya lesz.

A sprinterek idén is a ciklámenszínű mezért harcolnak, a hegyi pontverseny győztesét pedig ezúttal is kék trikó illeti meg a Durrës és Róma közötti 3443,3 kilométer össztávú viadal végén. A három hét alatt a 23 csapat 184 bringása összesen 52 350 méter szintemelkedést küzd le, a két időfutam mellett várhatóan elsősorban a hat hegyi befutós etap lesz leginkább befolyással az összetett alakulására, utóbbiak zöme a Giro második felében kapott helyet. A 14. etapon Szlovéniába is ellátogat az idei olasz körverseny, amelynek legmagasabb hegye, azaz a Cima Coppi az utolsó előtti, 20. szakasz útvonalában helyet kapó Colle delle Finestre lesz, a hágó tetején 2178 méteres tengerszint feletti magasságon teker majd át a mezőny.

A Giro programja

május 9., péntek: 1. szakasz, Durrës-Tirana, 160 km

május 10., szombat: 2. szakasz, Tirana-Tirana, 13,7 km, időfutam

május 11., vasárnap: 3. szakasz, Vlora-Vlora, 160 km

május 12., hétfő: pihenőnap

május 13., kedd: 4. szakasz, Alberobello-Lecce, 189 km

május 14., szerda: 5. szakasz, Ceglie Messapica-Matera, 151 km

május 15., csütörtök: 6. szakasz, Potenza-Napoli, 227 km

május 16., péntek: 7. szakasz, Castel di Sangro-Tagliacozzo, 168 km, hegyi befutó

május 17., szombat: 8. szakasz, Giulianova-Castelraimondo, 197 km

május 18., vasárnap: 9. szakasz, Gubbio-Siena, 181 km

május 19., hétfő: pihenőnap

május 20., kedd: 10. szakasz, Lucca-Pisa, 28,6 km, időfutam

május 21., szerda: 11. szakasz, Viareggio-Castelnovo ne' Monti, 186 km, hegyi befutó

május 22., csütörtök: 12. szakasz, Modena-Viadana, 172 km

május 23., péntek: 13. szakasz, Rovigo-Vicenza, 180 km

május 24., szombat: 14. szakasz, Treviso-Nova Gorica, 195 km

május 25., vasárnap: 15. szakasz, Fiume Veneto-Asiago, 219 km, hegyi befutó

május 26., hétfő: pihenőnap

május 27., kedd: 16. szakasz, Piazzola sul Brenta-San Valentino, 203 km, hegyi befutó

május 28., szerda: 17. szakasz, San Michell all'Adige-Bormio, 155 km

május 29., csütörtök: 18. szakasz, Morbegno-Cesano Maderno, 144 km

május 30., péntek: 19. szakasz, Biella-Champoluc, 166 km, hegyi befutó

május 31., szombat: 20. szakasz, Verres-Sestriere, 205 km, hegyi befutó

június 1., vasárnap: 21. (utolsó) szakasz, Róma-Róma, 143 km