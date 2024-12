Sós Csaba: két magyar úszónak van reális éremszerzési esélye a budapesti vb-n

"Éremben, esetlegesen aranyéremben reménykedünk, hiszen az olimpiai bajnokunk, Kós Hubert és a rövid pályás specialista Szabó Szebasztián is rajthoz áll. Elsősorban tőlük remélhetünk kimagasló időeredményt" – adott rövid esélylatolgatást Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya a jövő heti budapesti rövid pályás úszó-világbajnokság előtt, de hozzátette, ilyenkor, az év végén már nem lehetnek től magasan az elvárások, ráadásul a mezőny sem ugyanolyan, mint az 50 méteres medencében.

A 200 méteres hátúszásban Párizsban ötkarikás aranyérmes Kós Hubertről elmondta, még nagy jövő áll előtte, most ér abban a korba, amikor kiteljesedik az ereje, a természetes érésben pedig még mindig van ideje. Az életkorát tekintve csak a következő olimpián lesz a csúcson, ezért még van lehetősége fejlődni.

Szabó Szebasztiánnak nem minden versenye sikerült jól az elmúlt években, rövid pályán azonban többször is villogott, amit az is mutat a kapitány szerint, hogy néhány héttel ezelőttig még világcsúcstartónak is vallhatta magát a magyar úszó, aki ráadásul a legutóbbi vb-n az egyetlen éremszerzőnk volt. Más kérdés, hogy rajta kívül csak Jakabos Zsuzsanna állt akkor rajthoz a magyar úszók közül.

A budapesti világbajnokságon a népes magyar csapatban lesznek most búcsúzó "öregek" és először lehetőséghez jutó fiatal tehetségek is. Sós Csaba azt ígéri, mindegyikükre figyel, de az eredményeket egyelőre nem az újoncoktól várja, azzal viszont nem ért egyet, hogy nem szabad rájuk nyomást helyezni. "Én inkább azt mondom, hogy de bizony kell, mert később is lesz nyomás. Amikor odajutnak, hogy olimpiai döntőt kell úszni, ott azért nem lehet azt mondani, hogy nem nagy nyomás" – mondta a szakvezető. Hozzátette, hogy már minden magyar vb-induló átesett a "tűzkeresztségen", és ez a verseny kiváló alkalom lesz arra, hogy bizonyítsanak.

Sós Csaba szerint az is kivételes lehetőség lesz a magyar úszóknak, hogy hazai közönség előtt versenyezhetnek, mert szerinte a mostani női kézilabda Európa-bajnokságon is lehet látni, hogy mekkora pluszt adnak a magyar szurkolók a magyar válogatottnak, és hasonló támogatásra számíthat az úszók is a Duna Arénában.

Harmincnégy magyar

A kedden a Duna Arénában kezdődő 17. rövidpályás úszó-világbajnokságon 34-en képviselik a magyar színeket. Magyarország a rendezéssel "teljesíti" az úszó Grand Slamet, ugyanis a nagy világversenyek közül már csak a rövidpályás-vb hiányzott a sorból. Az eseményen rekordot jelentő több mint 194 ország jelezte részvételét, a korábbi csúcs 176 volt a 2022-es melbourne-i vb-ről.

A regnáló magyar olimpiai bajnokok közül csak Kós Hubert ugrik be a 25 méteres medencébe: a Párizsban 200 méter háton aranyérmes versenyző fő száma - amelyben ott van az esélyesek között - mellett 100 és 50 méter háton, valamint 100 méter pillangón indul. A szervezők a vasárnapig tartó vb-n minden nap telt házzal számolnak.

Ott lesz a mezőnyben az eddigi utolsó magyar rövidpályás vb-érmes, Szabó Szebasztián, valamint Németh Nándor, aki 100 méter gyorson 2018 óta minden világversenyen döntőbe jutott. Idén a dohai nagymedencés világbajnokságon a szám történetének első magyar dobogósa lett harmadik helyével, a nyári ötkarikás játékokon pedig egyetlen századdal maradt csak le a bronzéremről.

Karrierje utolsó állomásához érkezik az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok Kapás Boglárka, aki a Duna Arénában búcsúzik a közönségtől és a versenyzéstől is.

A magyarok mellett számos külföldi világsztár is jelezte részvételét, ott lesz a viadalon a kanadaiak kiválósága, Summer McIntosh, aki korábban a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka világcsúcsát adta át a múltnak 400 méter vegyesen, vagy az amerikai Kate Douglass, aki az olimpiát követő rövidpályás világkupa-sorozatban 1.44 másodpercet faragott a 200 méter mell világrekordjából.