Fürjes Balázs: alázattal fogom szolgálni a magyar sportot a NOB szívében

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, kedden az indiai Mumbaiban tartott közgyűlésen a szavazatok több mint kilencven százalékával a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) állandó tagjai közé választották Fürjes Balázst, aki legutóbb a budapesti atlétikai világbajnokság szervezőbizottságának társelnöke volt és jelenleg is tagja a 2032-es brisbane-i ötkarikás játékokat előkészítő NOB-bizottságnak.

Fürjes Balázs lett a nyolcadik magyar állandó, saját jogon és nem valamely szervezetben betöltött tisztsége miatt megválasztott NOB-tag Kemény Ferenc, gr. Andrássy Géza, Muzsa Gyula, ifj. Horthy Miklós, Mező Ferenc, Csanádi Árpád és Schmitt Pál után (korábban Aján Tamás mint nemzetközi sportszövetségi elnök, Gyurta Dániel pedig a sportolói bizottság tagjaként került be).

A sportvezető azt mondta az InfoRádióban, hogy azért is rendkívül nagy elismerés a közgyűlés mostani döntése, mert nagyon kevés nemzet mondhatja el magáról, hogy a NOB 1894-es megalakulása óta – kisebb kihagyásokkal – folyamatosan delegál képviselőt a szervezet tagságába. Ez presztízst, erőt és tekintélyt is ad a magyar sportnak. „Az, hogy Kemény Ferenc révén alapítók voltunk és azóta is jelen vagyunk a NOB-ban,

különleges helyet biztosít számunkra, amit azért időnként aprópénzre is lehet váltani és a magyar sport érdekeinek érvényesítésében is nagyon sokat jelent”

– tette hozzá.

Fürjes Balázs köszönetet mondott a MOB-nak, a szervezet elnökének, Gyulay Zsoltnak, a NOB sportolói bizottságában jövő nyárig tevékenykedő Gyurta Dánielnek, valamint Schmitt Pálnak is, aki a NOB alelnöki posztját is betöltötte korábban. Utóbbi tanácsaira mindenképpen számít a jövőben is.

A korábbi államtitkár az elmúlt években komoly tapasztalatokat szerzett diplomáciai és világrendezvények menedzselése terén, ami sokat számíthatott a sikeres pályázatában és a mostani megválasztásakor is fontos szempont lehetett. Fürjes Balázs elárulta: a MOB számára stratégiai kérdés volt, hogy legyen magyar képviselet a NOB-ban, mert ez kulcsfontosságú tényező az érdekérvényesítés szempontjából. Schmitt Pálnak 2022 végén járt le a mandátuma a szervezetben, míg Gyurta Dániel megbízatása a jövő évi párizsi olimpiával fut ki. A MOB-nak olyan jelöltet kellett találnia, akit ismernek és egyben elismernek a nemzetközi sportéletben az eddigi teljesítménye, munkássága alapján.

Már nem kell lobbizni a sportesemények magyarországi rendezéséért

Fürjes Balázs sokat tett azért, hogy felfigyeljenek rá, az elmúlt évtizedben folyamatosan tartotta a kapcsolatot és szorosan együttműködött a NOB-tagokkal, valamint a nemzetközi sportszövetségekkel, részt vett a legnagyobb világesemények megszervezésében és lebonyolításában, így nem kellett őt bemutatni a NOB-közgyűlésnek, amely nagy szavazati aránnyal szavazott neki bizalmat. Kevés példa van arra, hogy valaki ilyen gyorsan bekerüljön a legfőbb sportirányító szervezetbe,

„ehhez kellett egy kis hátszél, melyet Magyarország, a MOB, a magyar olimpiai család jelentett.”

Fürjes Balázs elmondta: Magyarország eddig is valamennyi nagy korábbi sportesemény megrendezése esetén remek házigazdának bizonyult, a szervezők rendre bizonyítottak, az eredmények és a visszajelzések magukért beszélnek, így neki nem igazán kell már külön lobbiznia azért, hogy újabb világeseményeknek adhasson otthont hazánk. Az újabb nagy mérföldkő a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője lesz, melyet a tervek szerint 2026-ban Budapesten rendeznek.

Alázattal a NOB szívében

Fürjes Balázs szerint az ő pozíciójával lesz „a NOB szívében egy magyar ember”, aki a nyári és a téli olimpiák közeledtével adott esetben egy akkreditációval, egy kvótával, valamilyen vitával vagy nehézséggel kapcsolatban a színfalak mögötti egyeztetéseken vagy nyílt fellépéssel segíteni tud a magyar sportolóknak, edzőknek és vezetőknek. Emlékeztetett, hogy összesen 206 hivatalosan bejegyzett nemzeti olimpiai bizottság van a világon, és csak az egyharmaduk ad NOB-tagot, az európai országoknak pedig csak a fele. Ezért is nagy dolog, hogy a MOB tud delegálni tagot az ő személyében a szervezetbe és így tudja képviselni a magyar érdekeket a nemzetközi színtéren.

„Nem lehet más dolgom, minthogy folytassam a magyar sport alázatos, csapatban történő szolgálatát, egy apró csavar vagyok a sok közül.

Thomas Bach NOB-elnök beszédében arra utalt a mumbai közgyűlésünkön, hogy vagy képesek vagyunk idomulni a világ változásaihoz, vagy kiszolgáltatottjai leszünk a világban óhatatlanul, tőlünk függetlenül zajló változásoknak és azok fognak minket megváltoztatni, nem pedig a mi akaratunk. Mindez azt üzeni számunkra, hogy nagyon fontos az innovációra, a megújulásra, a változásra való képesség” – magyarázta.

Tradíció vs. új hullám

Fürjes Balázs úgy fogalmazott, főleg Amerikában és Ázsiában hódítanak a legújabb, modern sportágak, amelyek ott kopogtatnak az olimpia ajtaján, vagy már bekerültek vagy hamarosan bekerülhetnek az ötkarikás játékok programjába. Elmondása szerint ezek a sportágak Magyarországon „még gyengék”, kevésbé ismertek. Hozzátette: nekünk, magyaroknak is szembe kell néznünk az új hullámmal, a változásokkal.

„Át kell állítanunk az agyunkat” az olyan sportágakra, mint például a tollaslabda, a fallabda vagy éppen a rögbi, mert „egyre nagyobb súlyt képviselnek a világban.”

Mint mondta, ezeknek a sportoknak egyre nagyobb figyelmet kell kapniuk idehaza, és ezért ő mindent meg fog tenni. „Ugyanakkor sokat kell tennünk azért is, hogy a hagyományos magyar sportágak erősödjenek és népszerűbbé váljanak az egész világon, mert hosszú távon azoknak a sportágaknak van esélyük bennmaradni az olimpiai programban, amelyeknek földrajzi értelemben kellően széles lefedettségük van” – figyelmeztetett.

Fürjes Balázs szerint többek között Schmitt Pál és Gyurta Dániel közbenjárásának is köszönhető, hogy az öttusa 2024-ben Párizsban és 2028-ban Los Angelesben is szerepel majd a nyári olimpia műsorán, ezt meg kell becsülni, és szerinte sok teendő van azzal kapcsolatban, hogy egyes tradicionális magyar sportágak ne kerülhessenek hasonló veszélybe.

A frissen megválasztott NOB-tag aggodalmának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a technikai kütyük elterjedésével és a szórakozási lehetőségek kibővülésével olyan kínálat jelent meg világszerte a mai fiatalok előtt, hogy a sport, illetve az olimpia már csak egy apró dolog a sok közül. „Ha nem figyelünk oda, sokkal kisebb súlyú esemény lesz az olimpia a felnövekvő generációk életében, ezért a NOB-ban most azon kell törnünk a fejünket, hogy mi az, ami számukra trendivé, érdekessé, figyelemreméltóvá teszi az olimpiát” – zárta gondolatait Fürjes Balázs.