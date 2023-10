„Tartalmilag egyet tudok érteni” – Fürjes Balázs a budapesti fejlesztések leállításáról

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, október 17-én, Mumbaiban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) állandó tagjává választották Fürjes Balázst. A Miniszterelnökség korábbi parlamenti államtitkára azt nyilatkozta a Népszavának, nem várt lépés volt Thomas Bach NOB-elnök részéről, hogy 2022 őszén őt is felkérte, legyen tagja a 2032-es olimpiát előkészítő koordinációs bizottságnak, ugyanis az ilyen testületekben általában NOB-tagok kapnak helyet. A felkéréskor a szervezet első embere kiemelte, hogy Fürjes Balázs jelentős tapasztalatokat szerzett a városfejlesztés és a várostervezés terén, a vállalatvezetésben, a sportdiplomáciában, a nagyobb sportlétesítmények megvalósításában, valamint a budapesti sportesemények szervezőbizottsági munkájában is. A volt kormánybiztos elmondása szerint Thomas Bach már akkor „finom jelzést” tett arra, hogy a bizottsági szerepvállalás a NOB-tagság előszobája lehet.

Fürjes Balázs jelenleg nem tud olyan hivatalosan kommunikált kormányzati törekvésről, hogy legyen Magyarországon olimpia. Véleménye szerint

ez egy olyan vonat, ami „itt volt, de elment, és lehet, hogy végleg.”

Mint mondta, a budapesti olimpiai pályázat 2017-es „elgáncsolása”, biztosra vehető 2032-es rendezéstől fosztotta meg hazánkat.

Fürjes Balázs a budapesti fejlesztések kormányzati leállításával kapcsolatban azt mondta a lapnak, hogy tartalmilag egyetért a döntéssel, mivel „egészen más politikai és gazdasági helyzetben indultak el a beruházások.” A sportvezető korábban a fővárosi fejlesztések kormánybiztosa volt, és a mostani határozatok egy része az ő szerepvállalása idején született. Fürjes Balázs szerint a kormányzat nem akarja büntetni a fővárosi vezetést, észszerű lépés történt, ugyanakkor hozzátette:

„a hogyant illetően van, amit másképp csináltam volna, de nem én ülök ott.”

Mint fogalmazott, a rendszerváltás óta nem volt olyan kormány Magyarországon, amely többet tett volna Budapestért az Orbán-kabinetnél.

Elmondta azt is, hogy a NOB-nál rá váró feladatokra szeretne koncentrálni, és szerinte hibát követne el, ha a kormány vagy az ellenzék megnyilvánulásait, politikai döntéseit minősítené. Az interjúban ugyanakkor megjegyezte: „a miniszterelnök megbízható embere rangot örömmel vállalom, megtisztelő.”

Lázár János építési és közlekedési miniszter még februárban közölte, hogy a gazdaságélénkítő hatással nem bíró budapesti beruházásokat a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel nem tervezik folytatni. Ezek újraindulása egyedi kormánydöntések mellett, a megfelelő források rendelkezésre állása esetén történhet meg. Az állami beruházások közül ekkor törölték a Városmajor megújítását is, amelyet Fürjes Balázs – több más fővárosi fejlesztéssel együtt – a szívén viselt. „Amikor az ominózus Lázár-lista nyilvánosságra került, elmondtam: egyetlen miniszter írói munkásságát sem kommentálom” – közölte a NOB állandó tagja.

A Talleyrand püspököt idéző Antall József szavaival hozakodott elő, amely szerint

„a politikában nincs se mindig, se soha”, és azt mondta: valamennyi budapesti fejlesztést fontosnak tartotta.

Hozzátette: amióta nem kormánytag, nem beszélt Lázár Jánossal, de ha szükség lesz erre a jövőben, „örömmel és tisztelettel” áll elébe.

A NOB-tagság nem jár tiszteletdíjjal, Fürjes Balázs pedig titoktartási kötelezettségre hivatkozva nem kívánt arról beszélni, miből él. „Több lábon állok, projektalapon vállalok tanácsadást. Magánemberként szerződők magáncégekkel. Ezeknek a projekteknek a közelében sincs közpénz” – közölte. Fürjes Balázs a Református Egyház felkérésének ugyanakkor eleget tett, ő irányítja a Református Egyetemvárost érintő fejlesztést, a Károli Gáspár Református Egyetem új campusának megvalósítását.