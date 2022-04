Válaszolt az FIA Verstappenék kritikájára

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) közleményben jelezte, nem tartja jogosnak azokat a versenyzői észrevételeket és kritikákat, amelyek szerint az Aston Martin biztonsági autója túlságosan lassan haladt volna a múlt vasárnapi Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon.

Több pilóta, így a világbajnoki címvédő Max Verstappen is kifogásolta a futam közben, hogy a Safety Car alacsony tempója miatt nem tudja megfelelő hőmérsékleten tartani a gumikat a versenyautóján. A Red Bull holland versenyzője "teknősként" jellemezte az Aston Martint, amely szerinte nem volt annyira gyors, mint a Mercedes biztonsági autója, amelyet más viadalokon használnak.

Az Ausztrál Nagydíjon kétszer is pályára hajtott a Safety Car, ugyanakkor a versenyen győztes és az összetettben is élen álló Charles Leclerc (Ferrari) azt mondta, bár maga is kínlódott a biztonsági autó mögött a gumik melegítésével, nem tartja valószínűnek, hogy az Aston Martin ennél gyorsabb tudott volna lenni.

"Szenvedtem, és akartam is panaszkodni, de aztán láttam, mennyire csúszkál a kanyarokban, és úgy éreztem, annál nagyobb tempót nem tud diktálni" - nyilatkozta a monacói versenyző.

A FIA a közösségi oldalán is megjelent csütörtöki közleményben azt írta, hogy a Safety Car elsődleges feladata bizonyos helyzetekben garantálni a pilóták, a sportbírók, valamint a pályamunkások biztonságát.

"A biztonsági autós fázisok során több szempontot is vizsgálni kell, amelyek elsősorban az adott esettől függenek, de ezek közé tartozik a mezőny összegyűjtése, a pályán lévő törmelék eltakarításának biztosítása, valamint a versenyautók sebességének hozzáigazítása a pályán történő tevékenységekhez" - írta a FIA. Hozzátették, ezek miatt a Safety Car tempóját elsősorban a versenyirányítás határozza meg, és nem az adott jármű teljesítménye.

Utóbbival azért sem lehet gond a FIA szerint, mert a megrendelésre készített biztonsági autókat a világ legnagyobb gyárai közé tartozók közül kettő szállítja az F1 számára, és mind az Aston Martin, mind pedig a Mercedes járművei fel vannak készítve arra, hogy bármilyen körülmények között el tudják látni a feladatukat, személyzetük pedig nagyon tapasztalt és képzett.

"A második számú szempont, hogy a Safety Car milyen hatással van a mögötte haladó versenyautók teljesítményére, ez azonban minden pilóta számára azonos, a versenyzők pedig felelősek azért, hogy a körülményekhez igazodva biztonságosan hajtsanak a pályán" - fogalmazott a FIA.

A Forma-1-es világbajnoki idény a jövő hétvégén Imolában folytatódik az Emilia Romagna Nagydíjjal.

Nyitókép: Robert Cianflone/Getty Images