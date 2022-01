A bíróság szerint kockázatot jelentett Djokovic, a teniszező újabb pert fontolgat

Valóban új lendületet adhatott volna Djokovic versenyzése az oltáselleneseknek egy ausztrál bíróság szerint, ezért döntöttek úgy, hogy el kell vennie tőle vízumát. Az indoklás szerint közismert a szerb sportoló oltásellenessége, írja a BBC.

"Egy ikonikus teniszező világsztár a legkülönbözőbb életkorú emberekre gyakorolhat komoly hatást" - vélekedett a bíróság, amely hivatalos írásbeli nyilatkozatában lefektette, hogy a sportoló különösen a fiatal és befolyásolható embereket ösztönözheti arra, hogy kövessék őt.

"Ez nem képzelgés, erre nem kell bizonyíték. Ilyen az emberi viselkedés"

- írta a három bíróból álló testület. Hozzátették, a hatás az oltásellenesek mellett a bizonytalanokra is kiterjedhet.

Kockázat is lehetett volna személye

Djokovic vízumát az országba való belépése után nem sokkal vették el, de fellebbezését követően egy bíróság újra megítélte neki azt. Ezután az ausztrál bevándorlásügyi miniszter, Alex Hawke ismét elvette tőle a vízumot, amit újra jogi úton támadott meg a teniszező. Ügyvédei azzal érveltek: Djokovic soha nem üzente azt az embereknek, hogy ne oltassák be magukat, ezért a miniszter döntése nem tényeken alapul, hanem elképzeléseken.

Djokovic egy év alatt sem oltatta be magát, pedig a vakcinák ennyi ideje állnak rendelkezésre, fogalmazott a bíróság,

melynek tagjai szerint a minisztert aggasztották azok a hírek, amelyek szerint az oltásellenes csoportok Djokovicot hősként és a szabad választás ikonjaként állították be. Szerintük nem az a kérdés, hogy kockázatot jelent-e a sportoló, hanem hogy a miniszter meggyőződött arról, hogy akár kockázat is lehet.

"Egy másik személy a miniszter helyében talán nem törölte volna Novak Djokovic vízumát. A miniszter megtette" - írták.

Korábbi nyilatkozatával szembesítették

A bírósági papírokból az is kiderült, hogy a BBC egy online elérhető cikkét az eljárásban bizonyítékként nyújtották be. A cikkben arról is szó van, hogy a teniszező a koronavírus elleni oltások megjelenése előtt

kifejtette, hogy ellenzi a védőoltásokat.

Később pontosította álláspontját, hozzátéve, hogy nem szakértő, de nyitott szemmel jár, és szeretné, ha lehetősége lenne arra, hogy kiválaszthassa, mi a legjobb a testének. Ügyvédei azzal érveltek, hogy ez nem a jelenlegi hozzáállását tükröző nyilatkozat, a bíróság viszont úgy véltem semmi olyat nem tett vagy mondott, ami alapján feltételezhető lenne, hogy meggondolta volna magát.

Lehet még ebből újabb per

Djokovic hazatért otthonába, a The Sun értesülései szerint be akarja perelni Ausztráliát a vele való bánásmód miatt. Állítólag azért az összegért is kártérítést akar kérni, amit megnyerhetett volna, ha engedik versenyezni. Djokovic jogi csapata nem kommentálta az értesüléseket. A következő nagy torna, a Roland Garros kapcsán már üzent neki Franciaország: nem fognak vele kivételt tenni a tornán, meg kell majd felelnie minden francia, májusban hatályos koronavírussal kapcsolatos intézkedésnek.

Nyitókép: MTI/EPA/Andrej Cukic