Taróczy Balázs: újra kell gondolnia oltásellenességét Novak Djokovicnak

Vasárnap végleg eldőlt, hogy a címvédő szerb Novak Djokovic nem indulhat el az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, miután másodszor is visszavonták a vízumát. Taróczy Balázs felidézte, hogy a történet úgy indult, hogy az Australian Open és Victoria állam nagyon szerette volna, hogy Djokovic részt vegyen a versenyen, és ezért kerestek és találtak egy kiskaput, hogy oltás nélkül érkezhessen meg Ausztráliába. A megoldást az jelentette volna, hogy december 16-án megkapta a betegséget, ám végül az oltás felvételét megtagadó szerb teniszező mégsem játszhat ezzel a felmentéssel.

"Hogy azért, mert rosszul töltötte ki a papírt, vagy azért, mert z nagy volt a felháborodás az ausztrál emberek körében, ezt nem tudjuk, de mindenesetre úgy döntöttek, hogy Djokovic nem játszhat" – foglalta össze a történetet a korábbi Grand Slam-győztes magyar teniszező.

Taróczy Balázs szerint ennek az az ügynek az a fő tanulsága, hogy semmilyen verseny nem jó az, ha megpróbálnak valakiknek külön kiskapukat biztosítani, különösen nem abban a kérdésben, hogy valaki oltással vagy oltás nélkül játszhasson. "Egy teniszversenyen, ahol nagyon sok játékos, nagyon sok érdekelt van, nem jó, ha valakinek megpróbálnak külön lehetőségeket és külön ajtókat biztosítani" – ismételte meg.

Arról viszont korai szerinte beszélni, hogy Djokovic ausztráliai kiutasítása a következő két évre is szól-e, már csak azért is, mert a világelső már 34 éves, ebben a korban az is kérdés, folytatja-e addig valaki a pályafutását.

"Ennél sokkal fontosabb és érdekesebb az, hogy noha a francia hatóságok korábban azt mondták, hogy Djokovic játszhat Franciaországban, a Roland Garroson május végén, akkor is, ha nincsen beoltva, most közölték, hogy csak akkor vehet részt bármilyen teniszező, ha oltási végzettséggel rendelkezik.

Ezzel Djokovicot választás elé állították,

mert ha beoltatja magát, akkor nagy valószínűséggel játszhat Párizsban, Wimbledonban, a US Openen, és valószínűleg jövőre az ausztrál bajnokságon is" – mondta Taróczy Balázs, és hozzátette, két nagy kérdés maradt: Djokovic hajlandó-e változtatni az oltásellenességén, és nyomtalanul túl tudja-e tenni magát a Melbourne-ben történteken, arról nem is beszélve, hogy miként fogja kezelni őt a közönség a jövőben.

