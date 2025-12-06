ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 6. szombat Miklós
Man in handcuffs
Nyitókép: FOTOKITA/Getty Images

Vadorzó testvérekre csaptak le a kommandósok Tapolcán – videók

Infostart

A testvérpár egyik tagja több millió forintnyi kárt okozott a vadak elejtésével. Az illegális vadászatban többször részt vett a testvére is.

Orvvadászat, lopás és lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt folyik nyomozás a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságon egy tapolcai testvérpárral szemben – írja közleményében a rendőrség. Összehangolt akcióban – a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek bevonásával – december 3-án hajnalban csaptak le a két férfira Tapolcán, illetve az egyik környező településen.

Az 53 éves férfi augusztus közepe óta úgy ejtett vadakat több vadásztársaság területén is, hogy nem volt engedélye hozzá, ezért az egyik hozzátartozója nevére kiállított vadászigazolványt használta.

A jelenlegi információk alapján a vadak elejtéséhez tiltott vadászati eszközöket használt.

Az elejtett állatokat ellopta, majd a húsukat vélhetően értékesítette. Az így okozott kár meghaladta a több millió forintot. A nyomozók a kutatások során az egyik autó csomagtartójában megtalálták a legutóbb elejtett, krotália nélküli szarvast.

A tapolcai elkövető többször is átadta lőfegyverét az engedélyekkel szintén nem rendelkező, 46 éves testvérének, akit ugyanúgy orvvadászat miatt fogtak el.

Mindkettejüket kihallgatták, és őrizetbe vételük mellett kezdeményezték a letartóztatásukat.

