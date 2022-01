Sportközgazdász: a Novak Djokovic-ügy komoly figyelmeztetés mindenkinek

Csökkent a koronavírus-oltással nem rendelkező sportolók értéke, és azzal, hogy az oltás már világszerte elérhető, egyre több sporteseményen meg is követelik majd azt a versenyzőktől - mondta el érdeklődésünkre Szabados Gábor sportközgazdász.

"Természetes, hogy csökkent az értékük, és úgy látszik, a jövőben komoly problémák elé fognak nézni. Nyilván mindenki értesült Novak Djokovic történetéről, nyugodtan mondhatjuk, hogy ő a legismertebb sportoló, aki nincs beoltva, de az Egyesült Államokban, Kanadában is vannak játékosok a négy nagy sportligából - amerikai futball, baseball, NHL, NBA -, akiknél ilyen problémák felmerültek, de kifejezetten az egyéni sportokból a teniszező az, aki kiemelkedik" - ecsetelte Szabados Gábor.

Hogy számít-e a szponzorok eltávolodására az ilyen esetekben, a sportközgazdász úgy vélekedett, ez lehetséges, több okból is.

"Jogi szempontból eleve

mondhatja a támogató, hogy a szponzorált sportoló kijelentései, viselkedése összhangban kell, hogy legyen a szponzor értékeivel, alapelveivel.

Ha ez a magatartás az oltásellenesség a sportoló részéről, önmagában lehet indok. De gondolhatunk arra is, hogy a sportoló az oltatlansága miatt nem tud rajthoz állni versenyen, ettől eleve csökken az érték."

Ennek hatására viszont változtathatnak magatartásukon a sportolók is.

"Biztos, hogy ez egy nagyon komoly figyelmeztetés mindenki számára, hogy a sportban egész egyszerűen muszáj lesz mindenkinek beoltatnia magát. A sportpályafutás folytatása múlik ezen" - tette hozzá Szabados Gábor.

Az azonban kérdés, hogy arcvesztéssel nem jár-e, ha Novak Djokovic feladja a maga küzdelmét, és beoltatja magát. A sportközgazdász így gondolkodik erről:

"Nem is arról beszélünk, hogy mit gondol a koronavírusról, az oltásról vagy a vakcinákról, hanem hogy ez

a változtatás arcvesztéssel jár; ez majdhogynem fontosabb is, mint az, hogy mit gondol

a dolgokról. És lett most egy nagyon komoly szurkolótábora is, elsősorban az oltásellenes csoportok körében látják benne a nép hősét, akit a szigorú hatóságok eltiltottak attól, hogy elinduljon az Australian Openen. Megfordulhat a fejében, hogy az imázsát tovább építse, a nimbuszát növelje. De azért azt gondolom, hogy nagyon pozitív lenne a nagy néptömegek számára, ha nyilvánosan felvállalná, hogy beoltatja magát. Egészen biztos, hogy ez a szponzoroknak is sokkal jobban tetszene, ők jellemzően oltáspártiak."

Nyitókép: MTI/EPA/Nic Bothma