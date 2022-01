Három évig nem is léphetne be a teniszező Ausztrália területére - ami azzal jár, hogy a következő Australian Openeken sem vehetne részt - a döntés értelmében, ám Scott Morrison ausztrál miniszterelnök hagyott egy kiskaput nyilatkozatában Djokovic számára.

"Valóban három éves a kitiltás, de megfelelő körülmények között engedélyt kaphat a belépésre. Ezt az adott esetben tudjuk elbírálni" - fogalmazott.

Szabályokat szegett a miniszterelnök szerint

Ausztráliában mindenki számára akad lehetőség arra, hogy a belépési tilalmat feloldja az állam, ez lehetőséget teremthet akár arra is, hogy 2023-ban mégis elinduljon a sportoló az ausztrál tornán a BBC cikke szerint.

Morrison arról is beszélt, hogy a szerb sportolótól azért vették el vízumát, mert megpróbálta megszegni az országba való belépés szabályait: eszerint ahhoz, hogy valaki belépjen Ausztráliába, ahhoz vagy be kell oltatnia magát, vagy érvényes egészségügyi mentességgel kell rendelkeznie, melyet képes bizonyítani. Greg Hunt egészségügyi miniszter szerint

Djokovicnak nem volt érvényes mentessége,

írja a The Guardian.

A bevándorlásügy más indokot említ

Alex Hawke bevándorlásügyi miniszter ugyanakkor nem ilyen indokokról beszélt korábban: azt mondta, a tény, mely szerint jelenleg Djokovicnak van oka nem beoltatni magát, nincs összefüggésben döntésével, melyet az egészség és a rend megőrzése érdekében hozott meg.

Azt is kiemelte, hogy a teniszezőnek volt támogató levele a Tennis Australiától (ez az Australian Opent is rendező szervezet), melynek birtokában kialakulhatott benne az az elképzelés, hogy beléphet az országba.

A miniszter azt is hozzátette: figyelembe vette azt is, hogy a sportoló korábban több alkalommal a törvényeket betartva lépett be országukba, és személyesen nem tett semmit annak érdekében, hogy szembeszegüljön az ausztrál törvényekkel. Ugyanakkor a beutazást megelőző 14 napról tett nyilatkozata nem felelt meg a valóságnak, elővigyázatosabbnak kellett volna lennie.

A szabály az szabály

A bevándorlásügyi miniszter végeredményben azonban azért érvénytelenítette a vízumot, mert egészségügyi veszélyt látott Djokovic ausztrál tartózkodásában, mivel az erősíthette volna az oltásellenes hangokat. Morrison miniszterelnök ugyanakkor arról beszélt: nem az oltásellenesek erősítése miatt kellett a teniszezőnek távoznia, a döntéssel világossá tették, hogy a szabály az szabály. Az oltásellenes nézeteket terjesztő parlamenti képviselők kapcsán emlegetett kettős mércével kapcsolatosan úgy fogalmazott: egy ausztrálnak állampolgársága révén van joga kifejteni nézeteit.

Teniszezők is kommentálták az ügyet

Az eset kapcsán több teniszező is megszólalt a CNN cikkében. Garbine Muguruza kétszeres Grand Slam győztes szerint most már mindenki szeretne továbblépni és a a kezdődő tornára koncentrálni.

"Az egész elkerülhető lett volna, ha - ahogy mi mindnyájan - beoltatja magát, megteszi azt, amit az Ausztráliába utazás előtt meg kell tenni. Mindenki pontosan ismerte a szabályokat, csak be kellett őket tartani, ennyire egyszerű"

- mondta az Austral Open 2020-as döntőse a torna médianapján. Véleménye szerint egy ilyen botrány nem segít a tenisz világának, amelyben elég nagy nehézségeket okoz a tornák megszervezése jelen helyzetben.

Rafael Nadal annak a véleményének adott hangot, hogy nincs arról vita, miszerint Djokovic a világ egyik legjobb játékosa, de személye nem fontosabb az Australian Opennél.

"Az Australian Open bármelyik játékosnál fontosabb esemény. Ha végül játszhat, rendben van. Ha nem, az Australian Open akkor is csodás lesz, vele vagy nélküle. Ez az én véleményem" - foglalta össze.

Kár, hogy így emlékeznek majd rá

Naomi Oszaka női címvédő is nagyon szerencsétlennek látja a helyzetet.

"Nagyszerű játékos, kár, hogy sokak emlékezetébe így vési be magát. Ugyanakkor nem a játékosokon, hanem az ausztrál kormányon múlik, ki léphet be az országba" - vélekedik.

Danyiil Medvegyev orosz teniszező, aki a tavalyi US Open döntőjében legyőzte a szerb játékost, ezzel meghiúsítva, hogy egy naptári éven belül minden Grand Slamen ő diadalmaskodjon, úgy fogalmazott:

Ausztráliába vannak, itt az ausztrálok szabályai érvényesek.

"Ha érvényes mentessége van az oltás alól, játszania kell, viszont ha a mentesség vagy bármi más nem érvényes, bármely ország megtagadhatja a belépést" - mondta.

