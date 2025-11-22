ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 22. szombat
Dirty and torn Ukraine flag, symbol of resistance and victory. A scene of war and devastation, the ruins of a city destroyed by conflicts. 3D Rendering.
Nyitókép: Getty Images

Svájcban konzultálnak ukrán és amerikai magas rangú tisztviselők a békeszerződésről - a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Orbán Viktor levélben szólította fel az Európai Bizottság elnökét, hogy az Európai Unió feltétel nélkül támogassa az amerikai béketervet. Egy globális kutatás szerint Budapest a világ egyik legstresszesebb városa.

Svájcban konzultálnak ukrán és amerikai magas rangú tisztviselők a jövőbeli békeszerződés lehetséges paramétereiről a következő napokban - közölte az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Rusztem Umerov. Közben az ukrán elnök rendeletben határozta meg tárgyalási folyamatban részt vevő, 9 fős ukrán delegáció összetételét

Az amerikai elnök szerint létezik a békéhez vezető út Ukrajnában, amelyet az ukrán elnöknek kell elfogadnia. Donald Trump erről a Fehér Házban beszélt újságíróknak, arra a korábbi kijelentésére reagálva, hogy Ukrajnának jövő csütörtökig választ kell adnia az Egyesült Államok béketervére. Az elnök úgy fogalmazott, hogy Volodimir Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a tervvel, de hozzátette, ha ezt az ukrán elnök nem fogadja el, akkor tovább harcolhat.

Az amerikai béketerv további munkálatokat igényel - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen közreadta az 28 pontos dokumentummal kapcsolatban elfogadott, 11 európai vezető, valamint Kanada és Japán miniszterelnöke által aláírt nyilatkozatott. Az aláírók hangsúlyozták: a béketervnek az Európai Unióval és a NATO-val kapcsolatos elemei végrehajtásához az EU, illetve a NATO tagállamainak beleegyezése szükséges, és újból hangsúlyozták Ukrajna iránti támogatásukat.

Orbán Viktor levélben szólította fel az Európai Bizottság elnökét, hogy az Európai Unió feltétel nélkül támogassa az amerikai béketervet. A Politico birtokába jutott dokumentum szerint a magyar miniszterelnök megerősítette, Magyarország továbbra sem támogatja, hogy az Európai Unió bármilyen formában további pénzügyi segítséget nyújtson Ukrajnának. Közösségi oldalán a kormányfő pedig azt írta, ha Európa vezetői tovább öntik a pénzt és a fegyvereket Ukrajnába, azzal megágyaznak egy európai-orosz háborúnak.

Ukrajnában körözést adtak ki az energetikai szektort érintő korrupciós ügy két gyanúsítottja, Timur Mindics ukrán üzletember és Olekszandr Cukerman pénzügyi szakértő ellen. Őket azzal gyanúsítják, hogy részesei voltak a hónap elején az ország energetikai szektorában feltárt kiterjedt korrupciós hálózatnak.

Paks II. bővítése felgyorsul Orbán Viktor és Donald Trump megállapodásának köszönhetően - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter kiemelte, az első beton öntéséhez szükséges előkészítő munkák menetrend szerint folynak, február első hetében pedig már az első beton is lekerül a földbe.

A kormány 3 milliárd 800 millió forintot fordít a szőlő aranyszínű sárgaság megfékezésére - mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter badacsonyi tájékoztatóján. Navracsics Tibor szerint súlyos a helyzet, a leginkább érintett a Zala vármegyei borrégió, ezenkívül Somogy és Veszprém vármegyében a Badacsony és a Szent György-hegy.

A klímaváltozás súlyosságát, annak hatékony kezelését, a megújuló energiaforrások használatának fokozását hangsúlyozták a G20-ak által kiadott nyilatkozatban. A világ 20 legnagyobb gazdaságát tömörítő csoport állam- és kormányfői a dél-afrikai Johannesburgban tanácskoznak. A nyilatkozatban arra is felhívták a figyelmet, milyen nehézségeket okoz a szegény országok adósságszolgálata.

Házi őrizetből előzetes letartóztatásba helyezték Jair Bolsonaro volt brazil elnököt, néhány nappal 27 éves szabadságvesztésének megkezdése előtt - közölték a hatóságok. A nevet nem említő rendőrségi közlemény szerint az intézkedésre a brazil legfelsőbb bíróság kérésére került sor.

Több mint 50 napja vesztegel egy Uruguayból Törökországba tartó, 3 ezer szarvasmarhát szállító hajó a tengeren. A török hatóságok azonban megtagadták a kikötést togói zászló alatt közlekedő hajónak, mivel a fedélzeten szállított állatok füljelzőinek nyilvántartásában szabálytalanságokat találtak. Az állatvédők nemzetközi beavatkozást sürgetnek.

Egy globális kutatás szerint Budapest a világ egyik legstresszesebb városa. A William Russell brit biztosítótársaság 2023-as Stress Indexe 66 nagyvárost vizsgált, és a magyar főváros a 13. helyen végzett a negatív listán. A lista élén Mumbai, Bangalore és Nairobi állnak, míg a legkevésbé stresszes városok között Bécs, München és Edinburgh szerepelnek.

A havazás miatt téliesek az utak, készülnek a sípályák, de még nincs nyitás

A havazás miatt téliesek az utak, készülnek a sípályák, de még nincs nyitás

A hétvégi havazás következtében a Dunántúlon és a hegyvidéki területeken télies útviszonyokra kell számítani, több helyen hófúvás nehezíti a közlekedést. Bár a friss hó kedvez a téli sportoknak, a hazai sípályák még nem nyitottak meg, a hóágyúzás előkészítése folyamatban van.
 

Ennyi sikerült: két hétnyi szenvedés után elfogadtak egy közös nyilatkozatot a COP30-on, csak a lényeget nem írták bele

Ennyi sikerült: két hétnyi szenvedés után elfogadtak egy közös nyilatkozatot a COP30-on, csak a lényeget nem írták bele

Megállapodásra jutottak az ENSZ klímakonferenciájának (COP30) résztvevői szombaton, hogy több pénzt juttatnak a klímaváltozás által legsúlyosabban érintett országoknak, de konkrét részletes menetrend a fosszilis tüzelőanyagok kivezetéséről nem került be a dokumentumba.

Kezdődik! Több helyen okoz fennakadást a havazás Magyarországon: óriási a káosz

Kezdődik! Több helyen okoz fennakadást a havazás Magyarországon: óriási a káosz

Több helyen okoz fennakadást a hó a Bakonyban, kamionok, személygépkocsik és buszok továbbhaladását is segíteniük kellett a tűzoltóknak szombat délután

COP30 in Brazil fails to secure new pledges to cut fossil fuels

COP30 in Brazil fails to secure new pledges to cut fossil fuels

"We know some of you had greater ambitions," says COP30's president after negotiations among nearly 200 countries ran over time.

