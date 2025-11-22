ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 22. szombat
Flags of Ukraine and the United States of America
Nyitókép: Getty Images / Manuel Augusto Moreno

Svájcban egyeztet Kijev és Washington a Trump-tervről

Infostart / MTI

A következő napokban Svájcban tartanak megbeszéléseket ukrán és amerikai magas rangú tisztviselők a jövőbeli békeszerződésről - közölte szombaton Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára.

"Ukrajna úgy áll ehhez a folyamathoz, hogy világosan tisztában van a maga érdekeivel. Ez az elmúlt napokban már folyamatosan zajló párbeszéd következő szakasza, és elsősorban a további lépésekre vonatkozó elképzelések összehangolására szolgál" - írta Umerov a Facebookon.

Kiemelte, hogy Kijev értékeli az amerikai fél részvételét és készségét a konkrét tárgyalásra. "Ukrajna továbbra is felelősségteljesen, professzionálisan és következetesen fog eljárni, úgy, ahogyan azt nemzetbiztonságunk megkívánja" - szögezte le. Közben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendeletet adott ki, amelyben meghatározta az Ukrajna és az Egyesült Államok, valamint más nemzetközi partnerek közötti

tárgyalási folyamatban részt vevő ukrán delegáció összetételét.

Az elnök honlapján közzétett dokumentum szerint a küldöttség kilenctagú. A delegáció élén Andrij Jermak, az elnöki iroda vezetője áll, helyet kapott benne mások mellett Rusztem Umerov RNBO-titkár, Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés főnöke, Oleh Ivascsenko, az ukrán külső hírszerzés vezetője, Andrij Hnatov vezérkari főnök és Szerhij Kiszlicja külügyminiszter-helyettes.

ukrajna

egyesült államok

béketerv

