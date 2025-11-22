ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.76
usd:
333.2
bux:
107255.57
2025. november 22. szombat Cecília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
flags of Hungary and USA painted on cracked wall
Nyitókép: Racide/Getty Images

Az USA nem blokkolja tovább Paks 2 építését

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok pénteken általános engedélyt adott a Paks-2 atomerőmű-projekttel kapcsolatos egyes tranzakciókra

Washington pénteken általános engedélyt adott a Paks-2 atomerőmű-projekttel kapcsolatos egyes tranzakciókra – olvasható az amerikai pénzügyminisztérium honlapján.

Az engedély lehetővé teszi az Ukrajnával háborúban álló Oroszország által építendő atomerőmű projektjével kapcsolatos szankciók alóli kivételeket, így bizonyos tranzakciókat egyes orosz bankokkal, közöttük a Gazprombankkal, a VTB Bankkal és az orosz jegybankkal – áll a pénzügyminisztérium jegyzékében.

Magyarország Orbán Viktor miniszterelnök októberi washingtoni látogatása során írt alá megállapodást az atomipari együttműködésről az Egyesült Államokkal.

A megállapodás értelmében Magyarország amerikai fűtőelemeket, illetve a kiégett fűtőelemek tárolására alkalmas technológiát vásárol az orosz Roszatom által épített Paks-2 erőműbe.

Kezdőlap    Gazdaság    Az USA nem blokkolja tovább Paks 2 építését

paks 2

usa

magyar-amerikai kapcsolatok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Amerikai béketerv: óvatosan derűlátók a németek, az elemzők többsége kevésbé

Amerikai béketerv: óvatosan derűlátók a németek, az elemzők többsége kevésbé
Péntek késő este tárgyalt Friedrich Merz német kancellár és Donald Trump amerikai elnök. Németországban is meglepetést keltett az Egyesült Államok által kidolgozott, az ukrajnai orosz háború lezárását célzó béketerv. Johann Wadephul külügyminiszter a tervvel kapcsolatban a lehetőségek listájáról beszélt. Több tekintélyes elemző ugyanakkor „Ukrajna kapitulációjaként” értékelte a tervet. Donald Trump jövő csütörtökig adott határidőt Ukrajnának a terv elfogadására, Volodimir Zelenszkij drámai üzenetet intézett Ukrajna népéhez.
 

Donald Trump: Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a béketervvel

Orbán Viktor: az orosz-ukrán háború sorsfordító pillanathoz érkezett

Donald Trump jövő csütörtökig adott határidőt Ukrajnának a béketerv elfogadására

Bendarzsevszkij Anton: talán mégis elfogadható Donald Trump béketerve

„Eljött történelmünk egyik legnehezebb pillanata” – Volodimir Zelenszkij drámai beszédben fordult Ukrajna népéhez

Érkezik a havazás második hulláma, ez a helyzet szombat reggel

Érkezik a havazás második hulláma, ez a helyzet szombat reggel

Ahogy az előrejelzések ígérték, a péntek reggeli havazás után szombat reggelre is több helyen ébredtek fehér tájra, elsősorban a Dunántúlon, de Borsodból is küldtek az emberek havazós fotókat, videókat. A hétvége további részében is számítani kell csapadékra, valamint nehezített közlekedési viszonyokra.
 

Két hullámban jön a hó vasárnapig – íme, a részletek

Kismamák, itt a hó - téli öltözködési kisokos a babás sétákhoz

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kritikus a helyzet Vietnamban: áradások és földcsuszamlások, egyre több a halott

Kritikus a helyzet Vietnamban: áradások és földcsuszamlások, egyre több a halott

Vietnamban napok óta tartó heves esőzések, áradások és földcsuszamlások következtében legalább 55 ember vesztette életét, és 13 eltűntet még keresnek - közölte a vietnami környezetvédelmi minisztérium, amit a vietnami katasztrófavédelmi és gátkezelési hatóság is megerősített.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási hibát követnek el a nyugdíj előtt álló magyarok: rengeteg pénzt hagynak az államnál, pedig az járna nekik

Óriási hibát követnek el a nyugdíj előtt álló magyarok: rengeteg pénzt hagynak az államnál, pedig az járna nekik

Friss adatok szerint a 2025-ben nyugdíjmegtakarítást indítók 89%-a nem használja ki teljes mértékben az állami támogatást.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine allies to hold talks on White House peace plan at G20

Ukraine allies to hold talks on White House peace plan at G20

The gathering in South Africa comes as US President Donald Trump gives Ukraine until Thursday to agree to the deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 22. 07:45
Visszatért a kamatverseny: egyes lekötésekért már 6–8 százalék körüli kamatot kínálnak a bankok
2025. november 21. 18:46
100 munkahelyet hoz Debrecenbe a német gyógyszergyár
×
×
×
×