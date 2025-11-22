ARÉNA - PODCASTOK
Puzzle made from EU and Ukraine flags. Relationship between Europe Union and Ukraine
Nyitókép: Tomas Ragina / Getty Images

Ursula von der Leyen: változtatásokra szorul az amerikai béketerv

Infostart / MTI

A 28 pontos béketerv vázlata fontos, az igazságos és tartós békéhez elengedhetetlen elemeket tartalmaz, de további munkálatokat igényel - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke.

Ursula von der Leyen nyilvánosságra hozta az amerikai béketervvel kapcsolatban elfogadott, tizenegy európai vezető, valamint Kanada és Japán miniszterelnöke által aláírt nyilatkozatott.

A dokumentumot Ursula von der Leyen mellett António Costa, az Európai Tanács elnöke, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Pedro Sánchez spanyol kormányfő, Alexander Stubb finn elnök, valamint Dick Schoof holland, Micheál Martin ír, Jonas Gahr Store norvég, Mark Carney kanadai és Takaicsi Szanae japán miniszterelnök írta alá. A nyilatkozattevők hangsúlyozták:

a béketervnek az Európai Unióval és a NATO-val kapcsolatos elemei végrehajtásához az EU, illetve a NATO tagállamainak beleegyezése szükséges.

Ez a kikötés - szavaik szerint - hangsúlyozza Ukrajna iránti nem szűnő támogatásukat. Közölték: készen állnak, hogy szerepet vállaljanak annak érdekében, hogy a béke Ukrajnában fenntartható legyen. "Aggódunk az ukrán fegyveres erőkre vonatkozó javasolt korlátozások miatt, amelyek sebezhetővé tennék Ukrajnát a jövőbeni támadásokkal szemben" - fogalmaztak, majd hozzátették: a határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni.

Végezetül közölték: az elkövetkező napokban is szorosan együttműködnek Ukrajnával és az Egyesült Államokkal.

