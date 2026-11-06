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Nyitókép: MTI/Komka Péter

Elhunyt a neves színházi rendező

Infostart / MTI

Nyolcvanhárom éves korában elhunyt Gali László Jászai Mari-díjas színházi rendező, színházigazgató, a Gárdonyi Géza Színház örökös tagja – tudatta Facebook-oldalán a teátrum.

A bejegyzésben kiemelték: Gali László nevéhez fűződik a Gárdonyi Géza Színház önálló társulatának újraalapítása. 1986-tól 1996-ig vezette igazgató-főrendezőként a teátrumot, mély nyomot hagyva Eger kulturális életében – írták.

Gali László Debrecenben született 1943. február 12-én. A debreceni tudományegyetemen magyar-történelem és népművelés szakon két diplomát szerzett egyszerre, majd néhány év tanári pálya után a Színház- és Filmművészeti Főiskola színházrendezői szaka következett, ahol Major Tamás osztályában végzett 33 évesen, éppen ötven éve, 1976-ban.

Ezt követően a debreceni Csokonai Színház rendezője, majd 1979-től 1986-ig igazgató-főrendezője lett. Közben többek közt Pécsett, Kecskeméten és a Magyar Televízióban is dolgozott.

Élete főművének az egri Gárdonyi Géza Színház megalapítását és tíz éven át tartó igazgató-főrendezői munkáját tartotta. Közben 1981-től 1986-ig a Színházművészeti Szövetség (a mai nevén Magyar Színházi Társaság) elnökségi tagja is volt. Haláláig kuratóriumi elnökként gondozta a Pethes-Agárdi-díjat, amely fiatal színészházaspárok utazását támogatta. Dolgozott határon túli színházaknál is, mindig fontosnak tartotta a hazai és a külföldi szakmai kapcsolatok építését. A színházi adattár csaknem száz rendezését jegyzi, színésznemzedékeket nevelt föl különféle színiiskolákban.

Rendezései között klasszikus művek és kortárs drámák egyaránt megtalálhatók. A Kassai Thália Színházban sikerrel játszották rendezésében Sütő András Káin és Ábel című darabját, amelyből 2009-ben filmet is készített. Ugyanebben az évben állította színpadra az Ameli sóhaja című Alena Melega-darabot, majd a Pécsi Kulturális Központban Federico García Lorca Alvajáró románcát mutatta be a közönségnek.

Színpadra állította emellett Arthur Miller A salemi boszorkányok, Tamási Áron Énekes madár, Sütő András Egy lócsiszár virágvasárnapja, valamint Görgey Gábor Komámasszony, hol a stukker? című darabját, továbbá Shakespeare Lear király, Hamlet, Vízkereszt vagy amit akartok, Szentivánéji álom, valamint Ahogy tetszik című művét is.

Kiemelkedő munkásságáért 1982-ben Jászai Mari-díjjal tüntették ki.

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