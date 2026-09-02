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HOLLYWOOD, CALIFORNIA - DECEMBER 01: Miley Cyrus attends the Global Premiere of 20th Century Studios Avatar: Fire And Ash at Dolby Theatre on December 01, 2025 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/WireImage)
Nyitókép: Kevin Winter/WireImage

Miley Cyrus most megmutatja, mi van a csillogás mögött

Infostart / MTI

Új albumot készített Miley Cyrus. A világhírű amerikai popdíva tizedik lemeze, a Bass Persuades szeptember 18-án jelenik meg.

Miley Cyrus friss anyagán személyes hangot üt meg, és egy szerelmi történet kerül a középpontba. Az énekesnő a szerelem valamennyi rétegét igyekszik megmutatni, a romantikus érzésektől az önmagunkkal kialakított kapcsolatunkig – közölte a kiadó Atlantic Records hazai forgalmazója, a Magneoton szerdán az MTI-vel.

Mint írták, a „békés szeretet” témaköre Cyrus előző három albumán is visszatérő elem volt, az új anyag pedig ennek a gondolatnak egy még bensőségesebb állomása.

Az új korongra a hírek szerint tíz dal kerül.

A Bass Persuades-en egy-egy dalban közreműködött a Model/Actriz amerikai rockcsapat, valamint a Miike Snow indie pop trió énekese, Andrew Wyatt.

Miley Cyrus a Hannah Montana (2006-2011) rendkívül sikeres televíziós tini szappanopera főszereplőjeként robbant be. Énekesnőként háromszor kapott Grammy-díjat. Első lemeze, a Meet Miley Cyrus 2007-ben jelent meg, és az amerikai albumlista élére került, akárcsak a 2008-as Breakout és a 2013-as Bangerz. Az énekes dalai közül a Wrecking Ball és a Flowers lett listavezető. Kislemezei 55 millió, albumai 20 millió példányban keltek el világszerte.

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