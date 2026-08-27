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Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Gáspár Sándor kapja idén a CineFest életműdíját

Infostart / MTI

A Kossuth-, Jászai Mari- és Páger Antal-díjas színművész már több mint hetven filmben játszott pályafutása során, köztük több kultikus státuszt kivívott alkotásban is.

Gáspár Sándor veheti át a miskolci CineFest életműdíját, míg az Európai Mozi Nagykövete címet két Oscar-díjas alkotó, Danis Tanovic és Kevin Macdonald kapják – közölték a szervezők csütörtökön.

Az életműdíjat szeptember 4-én, pénteken kapja meg a Kossuth-, Jászai Mari- és Páger Antal-díjas Gáspár Sándor, aki több mint 70 filmben játszott. A magyar színész számára a közönségsikert A miniszter félrelép mellett Rudolf Péter Üvegtigris-trilógiája hozta el.

Ugyanezen a napon adják át az Európai Mozi Nagykövete díjat az 1969-ben született Danis Tanovic-nak, kinek neve összefonódott a délszláv háború traumáinak és a konfliktus utáni társadalmi valóság feldolgozásával. A rendező világát a mély realizmus, a felesleges sallangoktól mentes történetmesélés és a finom, gyakran fekete humor jellemzi – írták a szervezők.

A másik nagyköveti elismerést szeptember 10-én, csütörtökön adják át a skót rendező és producer Kevin Macdonaldnak, akinek nagyapja a miskolci születésű, szintén Oscar-díjas brit alkotó, Pressburger Imre volt. A Pressburger-konferecia részeként az alkotói módszereiről és örökségéről Kevin Macdonalddal Charles Drazin filmtörténész beszélget a Béke a teremben 16:00-tól.

A díjazottak mellett több vendég is érkezik a miskolci fesztiválra. A Mommy Blue szeptember ötödikei vetítése után többek között Mayer Bernadette rendező, Petrovits Genovéva producer mellett többek között Für Anikó és Vilmányi Benett is közönségtalálkozón vesz részt.

Ugyanezen a napon Az oslói csata 21:00-kor kezdődő vetítése után közönségtalálkozó vendége lesz Axel Hellstenius forgatókönyvíró. Vasárnap A varázslatos világom című film rendező-forgatókönyvíró-vágója, Elvin Aldigozel lesz a fesztivál vendége, de a Forrás című alkotás után Berkes Juli producer, Sztevanovity Sandra művészeti vezető és Zabezsinszkij Éva dramaturg is Miskolcra látogatnak.

A V4+ szekcióban látható 10 éjszakás kaland készítői is elkísérik alkotásukat: jelen lesz Novák Erik rendező, Mészöly Anna színész, Vecsernyés János operatőr, Kresmery Dániel és Ridzi Gábor producerek. Az Úton lenni boldogság című film hétfői bemutatója után közönségtalálkozón vesz részt Szederkényi Olga rendező és Földes „Hobo” László is – írták.

A román Tudor Giurgiu is elkíséri filmjét, a Három nap szeptemberben keddi bemutatója után ő is közönségtalálkozón vesz részt. Szeptember kilencedikén szerdán Goran Stankovic rendezővel találkozhatnak a nézők a Miatyánk című film kapcsán, de közönségtalálkozó vendége lesz még Hari Šečić rendező, Neira Bašagić executive producer, Rita M. Csapó-Sweet producer is az Özvegyember bemutatója után.

Az Álarc nélkül című film rendezője, Muriel d'Ansembourg rendező is Miskolcra látogat, de Matthew Walker rendezővel is találkozhatnak az érdeklődők a Shaun, a bárány és Moszatvég szörnye bemutatója után. Az Isten mindenkinek megbocsát című film rendező-író-főszereplőjével, Piffel pénteken találkozhat a közönség, de a Christiania rendezője, Karl Friis Forchhammer és Marco Twellmann Zara zeneszerző is ugyanezen a napon lesznek Miskolcon.

A fehéret 90 fokon mossuk című mozi vetítése után Ales Palvin producer lesz a közönségtalálkozó vendége. Dubinyák Réka rendező mellett Bántó Csaba operatőr, Vághy Anna vágó, Tóth Anna producer, Balázs Ádám zeneszerző és Ecsedy Márton hangmérnök is elkísérik az Új lépések című alkotásukat.

A fesztivál hivatalos versenyprogramjában bemutatkozó Földszint – amely Reisz Gábor új alkotása – a velencei premier után mutatkozik be Miskolcon. A péntek esti vetítés után közönségtalálkozón vesz részt Tompa Ádám, Méhn Kristóf, Crespo Rodrigo, Tímár Éva, Gazsó György, Kindl Juli és Fülöp Viktor színészek.

A 22. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált 2026. szeptember 4. és 12. között rendezik meg. Az elővételes jegyvásárlás már elindult a filmszemle honlapján.

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Kezdőlap    Kultúra    Gáspár Sándor kapja idén a CineFest életműdíját

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