Elhunyt a „pöttyök királynője”

Elhunyt 97 éves korában Kuszama Jajoi világhírű japán pop-art művész, akit az alkotásai védjegyévé vált pöttyök és hálóminták miatt gyakran emlegettek a "pöttyök királynőjeként" - közölte csütörtökön vállalata, a Kuszama Jajoi Stúdió.

Kuszama a közlemény szerint egy tokiói kórházban halt meg augusztus 14-én.

Japán legnagyobb kortárs művészei közé tartozott, világszerte számos kiállításon szerepeltek alkotásai, többek között a New York-i Modern Művészeti Múzeumban, Londonban, Párizsban, Kölnben és Hongkongban, 2017-ben pedig saját múzeuma nyílt Japánban. A Kuszama Jajoi Múzeum közlése szerint élete utolsó napjáig festett.

Az ismétlődő motívumok, hálószerű minták, örvények, pontok művei jellegzetes stílusjegyeiként tűntek fel vásznain, vagy csillogó gömbökként, fénypontokként jelentek meg az installációin. Végtelen tükörszoba-installációi is nagy tetszést arattak a közönség körében.

Az avantgard művészre a pop-art, a minimalizmus és a feminista művészet előfutáraként tekintettek, aki mások között olyan művészeket befolyásolt munkásságával, mint Andy Warhol vagy a szobrász Claes Oldenburg.

Kuszama 1929-ben született Nagano prefektúrában. Georgia O'Keeffe amerikai művész ösztönzésére 1957-ben, 28 évesen az Egyesült Államokba költözött, ahol meghatározó alakja lett az 1960-as évek avantgard művészeti életének. A New Yorkban töltött 16 év alatt több olyan happeninget is szervezett a szexuális forradalom csúcsán, amelyen a résztvevők meztelen testére élénk színű pöttyöket festett. A hetvenes évek elején tért haza Japánba, és önként bevonult egy idegszanatóriumba, ahol hátralevő évtizedeit töltötte, de közben műtermében tovább dolgozott alkotásain.

Őszintén beszélt mentális egészségi problémáiról, elmondva, hogy gyermekkora óta vannak látomásai és hallucinációi, amelyek villódzó fényekből, pontokból és virágokból állnak.

"Még most is látok hallucinációkat"- mondta újságíróknak 2017-ben. "A pontok mindenfelé repülnek, a ruhámon, a padlón, a kezemben tartott tárgyakon, az egész házban, a mennyezeten. És lefestem őket."

Kuszama utolsó éveiben kerekesszékben ülve, jellegzetes piros parókával jelent meg a nagyközönség előtt, írásai is megjelentek, a filmművészetben és a divattervezésben is letette névjegyét. Infinity Net: The Autobiography of Yayoi Kusama címmel 2002-ben jelent meg önéletírása.

Szeptemberben az amszterdami Stedelijik Múzeumban nyílik életműve hét évtizedét átfogó retrospektív kiállítás a munkáiból.