Már csak egy hónap, és itt a Múzeumok Éjszakája

Június 20-án rendezik meg a Múzeumok éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz – közölték szerdán a szervezők.

A rendezvény szervezőinek tájékoztatása szerint a nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen több ezer programmal – köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal – várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek.

Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz, ahol a programokhoz többek között a Múzeumnegyed, a Tűztorony, a Lenck-villa és a Központi Bányászati Múzeum is csatlakozik.

A Lenck-villában a különleges csillagászati programok mellett gasztronómiai eseményekkel, koncertekkel és jelmezes tárlatvezetéssel is várják az érdeklődőket. A Központi Bányászati Múzeum interaktív kalandokat kínál, a Múzeumnegyedben az állandó kiállítások mellett az 1790-es éveket idéző látványsütésen is részt vehetnek a látogatók a Storno-konyha szakácsnőivel. Az „Ízekbe zárt történetek” tematikájú rendezvény nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró-műsorvezető lesz.

A kulturális rendezvényhez idén is több száz intézmény csatlakozik országszerte. A részletes programkínálat a rendezvény hivatalos honlapján, a muzej.hu oldalon június 2-ától érhető el, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők lesznek az események.

A tájékoztatás szerint több program esetében előzetes regisztráció szükséges.

A Múzeumok éjszakája Facebook- és Instagram-oldalain a következő hetekben kulisszatitkokkal, videókkal, érdekességekkel és nyereményjátékokkal is készülnek a szervezők. Az országos rendezvény fő szervezője a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.