ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.87
usd:
308.5
bux:
132735.86
2026. május 21. csütörtök Konstantin
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Magyar Nemzeti Múzeum. Forrás: Facebook / Magyar Nemzeti Múzeum
Nyitókép: Forrás: Facebook / Magyar Nemzeti Múzeum

Már csak egy hónap, és itt a Múzeumok Éjszakája

Infostart / MTI

Az ország egyik legnagyobb kulturális rendezvényéhez idén is több száz intézmény csatlakozik, a kiemelt város pedig Sopron lesz.

Június 20-án rendezik meg a Múzeumok éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz – közölték szerdán a szervezők.

A rendezvény szervezőinek tájékoztatása szerint a nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen több ezer programmal – köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal – várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek.

Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz, ahol a programokhoz többek között a Múzeumnegyed, a Tűztorony, a Lenck-villa és a Központi Bányászati Múzeum is csatlakozik.

A Lenck-villában a különleges csillagászati programok mellett gasztronómiai eseményekkel, koncertekkel és jelmezes tárlatvezetéssel is várják az érdeklődőket. A Központi Bányászati Múzeum interaktív kalandokat kínál, a Múzeumnegyedben az állandó kiállítások mellett az 1790-es éveket idéző látványsütésen is részt vehetnek a látogatók a Storno-konyha szakácsnőivel. Az „Ízekbe zárt történetek” tematikájú rendezvény nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró-műsorvezető lesz.

A kulturális rendezvényhez idén is több száz intézmény csatlakozik országszerte. A részletes programkínálat a rendezvény hivatalos honlapján, a muzej.hu oldalon június 2-ától érhető el, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők lesznek az események.

A tájékoztatás szerint több program esetében előzetes regisztráció szükséges.

A Múzeumok éjszakája Facebook- és Instagram-oldalain a következő hetekben kulisszatitkokkal, videókkal, érdekességekkel és nyereményjátékokkal is készülnek a szervezők. Az országos rendezvény fő szervezője a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.

Kezdőlap    Kultúra    Már csak egy hónap, és itt a Múzeumok Éjszakája

múzeum

rendezvény

sopron

múzeumok éjszakája

kulturális

éjszaka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Azbesztügy, közös kormányülés – Magyar Péter Bécsben új kezdetről beszélt Ausztria és Magyarország között

Azbesztügy, közös kormányülés – Magyar Péter Bécsben új kezdetről beszélt Ausztria és Magyarország között
Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt Bécsben Magyar Péter miniszterelnök. A megbeszélés után sajtótájékoztatót tartottak, ahol az osztrák kancellár együttműködést ígért azbesztügyben, hétfőn jön előrelépés az ügyben. Magyar Péter pedig jelezte: nem lesz mindenben egyetértés, de Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak is, miközben kiáll a magyar emberek és vállalatok érdekéért.
 

Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert Bécsben

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

A szerda este benyújtott javaslatban korlátoznák a miniszterelnöki pozíció időbeli betölthetőségét, rögzítenék, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon, valamint lépéseket tesznek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése érdekében.
 

Orbán Balázs a Tisza Alaptörvény-módosítási javaslatáról: fut az abszolút filmszínház

Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata

Itt a javaslat, felfüggesztenék a folyamatban lévő devizahiteles pereket

Öt országgyűlési vizsgálóbizottság lenne, nagy szigorral

VIDEÓ
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.21. csütörtök, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből

Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből

Magyar Péter ma Bécsben folytatja diplomáciai körútját, miután tegnap Lengyelországban Donald Tusk miniszterelnökkel és több magas rangú tisztviselővel tárgyalt. Közben itthon sem állt meg a politikai nagyüzem: az átadás-átvételi dokumentumok alapján 285,6 milliárd forintos költségvetési feszültség került elő három nagy állami projekt körül, Bóna Szabolcs agrárminiszter az ukrán agrárimport tilalmának gyors visszaállítását ígérte, újabb fejlemények érkeztek a METU-ügyben, valamint folytatódnak a vizsgálatok az azbesztszennyezés és a BYD szegedi beruházása körül. A Tisza-kormány emellett benyújtotta első alkotmánymódosító javaslatait is, amelyek a miniszterelnöki mandátum 8 évre korlátozását, a kekva-rendszer lebontását és a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését célozzák. A kormányzati lépések legfontosabb csütörtöki fejleményeit percről percre követjük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem állnak le a topteniszezők: a Garroson is tiltakoznak, több pénzt szeretnének a tornán

Nem állnak le a topteniszezők: a Garroson is tiltakoznak, több pénzt szeretnének a tornán

A világ legjobb teniszezői a Roland Garroson tervezett médiaakciókkal tiltakoznak a Grand Slam-tornák díjazási politikája ellen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 20. 14:22
Először nyert mandarin nyelven írt regény Nemzetközi Booker-díjat
2026. május 20. 13:02
Scherer Péter pár napja adta utolsó interjúját – a nyugalomról beszélt
×
×