2026. május 22. péntek Júlia, Rita
Nyitókép: Unsplash

Philadelphia-Budapest 9 órán belül – Ünnepel az American Airlines

Infostart / MTI

Philadelphiában ünnepséggel bocsátották útjára az American Airlines hat év után újraindult budapesti járatát csütörtökön helyi idő szerint az esti órákban.

Az indítással ismét közlekedik közvetlen napi repülőjárat az Egyesült Államok és a magyar főváros között. A menetidő Budapest irányában kevesebb, mint 9 óra.

Cesar Marchese, az American Airlines philadelphiai alelnöke elmondta, hogy az egyelőre október elejéig menetrendben szereplő járat része a légivállalat terjeszkedésének, aminek eredményeként 2026 nyarán minden korábbinál több célállomásra repülnek.

A cégvezető kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kerozinárak emelkedését övező aggodalmakat egyelőre nem érzékelik a nyári utazási érdeklődésen, és reményét fejezte ki, hogy az átmeneti lesz.

Takács Szabolcs nagykövet azt hangsúlyozta, hogy az American Airlines előző közvetlen járata a koronavírus-járvány miatt állt le, és idő kellett annak újjáépítéséhez. Megállapította, hogy a turizmus a magyar gazdaság számára fontos bevételi forrás, valamint reményét fejezte ki, hogy az új repülőjárat hozzájárul a jelenleg évente mintegy 480 ezer amerikai beutazó számának bővítéséhez.

Lendvai György, a Magyar Turisztikai Ügynökség észak-amerikai piacért felelős szakértője elmondta, hogy az előkészítés hosszút időt vett igénybe, és számos megfontolás nyomán hozta meg a döntést az amerikai légitársaság a járat indításáról. A járat az első időszakban nagy foglaltsággal közlekedik majd.

A szakember rámutatott, hogy amennyiben az utasszám igazolja a várakozásokat, az ösztönző lehet más nagy amerikai légitársaságoknak, hogy újabb közvetlen járatok induljanak Budapestre az Egyesült Államok további városaiból. Hozzátette, hogy a most elindult a közvetlen repülőjárat komoly lehetőség az Egyesült Államokból érkező turisták számának növelésére azáltal is, hogy az ékezők Budapesten eltöltött néhány napot követően ott szállhatnak a Dunán közlekedő nemzetközi folyami túrahajóra.

A Boeing 787-es Dreamliner 234 utasüléséből 231 foglalt volt az első Philadelphia-Budapest járaton, az utaskísérők között pedig két magyar volt.

Az első járat minden utasa ajándékot kapott: Rubik-kockát és Magyarországról, valamint Budapestről szóló tájékoztató kiadványt, az indulás alkalmával tartott ünnepségen magyar néptáncosok is felléptek.

A repülőgépet búcsúztató ünnepséget az American Airlines és Philadelphia nemzetközi repülőtere szervezte együttműködve a New York-i Liszt Intézettel, Magyarország washingtoni nagykövetségével és a képviselet külgazdasági szakdiplomatáival, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, a Tulipán Foundationnel, valamint Schwarcz Edit, Pennsylvania államban működő magyar tiszteletbeli konzullal.

Az American Airlines a budapestivel egy idővel indította prágai járatát is a nyári szezonra.

Részletek a Sándor-palota dokumentumaiból
Kegyelmi ügy

Részletek a Sándor-palota dokumentumaiból
A Sándor-palota által péntek reggel közzétett, az kegyelmi ügyet érintő dokumentumok összefoglalójában az áll, hogy az ügyiratból nem állapítható meg a K.. Endre esetében gyakorolt kegyelem indoka. Az elnöki hivatal honlapja, vélhetően a hatalmas érdeklődés miatt, nehezen bírja a terhelést, így a dokumentumok a nyilvánosság számára azért korlátozottan elérhetők.
 

Kiadta dokumentumait a Sándor-palota

Magyar Péter üzent Sulyok Tamásnak a kegyelmi ügy dossziéja miatt

Horn Gábor: most legalább akkora a feladat, mint 1990-ben, csak nincs annyi idő elvégezni

Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten.
Kik az új Tisza-kormány erős emberei?
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert?
 
2026.05.22. péntek, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Furcsa részletek derültek ki arról, hogyan kapott zöld utat K. Endre kegyelme

A Sándor-palota által közzétett vizsgálati összefoglaló szerint K. E. kegyelmi ügyében nem derül ki a dokumentumokból, pontosan mi alapján született pozitív döntés, mivel az ügyirat nem tartalmaz erre vonatkozó indokolást. Az igazságügyi miniszter felterjesztése szokatlan módon elutasító és támogató javaslatot egyaránt tartalmazott, ám maga a feljegyzés egyértelműen az elutasítást támogatta. Az előkészítő anyagok szerint nem állt fenn olyan, a büntetésen túlmutató hátrány, amely a kegyelmet indokolta volna. A döntés kezelése több ponton is eltért a megszokott eljárásrendtől: az aláírt határozat nem jutott vissza az illetékes igazgatósághoz, így nem állapítható meg, ki és milyen alapon választotta a kegyelmet biztosító változatot.

Veszélyes hulladék és patkányok lepték el a Kelenföldi pályaudvar környékét: meglepő tervvel vetnének véget a rémálomnak

Többek között patkányokat, illegális hulladékot és veszélyes azbesztpalát találtak a Kelenföldi pályaudvar melletti, MÁV-tulajdonban lévő területen.

Rubio says Cuba is threat to US as Havana accuses him of 'lies'

Cuba's foreign minister accused Rubio of trying to "instigate a military aggression".

