„Elképesztő” – reagált az InfoRádióban az MMA-elnök az NKA-s pénzosztásra

A tavaszi közgyűlések általában a beszámolók elfogadásáról szólnak. Az MMA esetében kiderült, hogy tavaly 750 pályázatot támogatott 1,5 milliárd forintos kerettel, 300 fiatal és középgenerációs művésznek, művészetelméleti szakembernek nyújtott ösztöndíjat, 1600 idős művészt pedig életjáradékkal segített.

Az MMA közgyűlésén a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárdos támogatása is téma volt. Az akadémia elnöke, Turi Attila hangsúlyozta, a pénzekről döntő kollégiumba az MMA nem delegált tagot, így nincs információjuk a részletekről.

„Ezért kértem a támogatáskezelő igazgatóját, hogy azonnal tájékoztasson bennünket mint delegáló szervezetet, hogy mire, milyen pályázatokra ítélt meg pénzt a háromfős kollégium, ezek milyen állapotban vannak, kifizetésre kerültek-e a pénzek, illetve mikori a teljesítési határidejük” – mondta az InfoRádióban az MMA-elnök.

A sajtóból értesültek különböző összegekről, de ez szerinte nyilvánvalóan csak töredéke a valós, milliárdos összegeknek, amit egyszerűen elképesztőnek tart, de állásfoglalást nem tesznek, ahogy lépéseket sem egyelőre, majd kellő információk birtokában, hatáskörön belül.

Szerinte ki kell vizsgálni a történteket, amihez segít, hogy van három MMA-s delegált. Azt tudják tenni, hogy szakmailag megnézik, egyáltalán minősülhettek-e támogatásra érdemesnek azok, akik pénzt kaptak.

Turi Attila elmondta azt is, hogy már felvették a kapcsolatot Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel, és megbeszélték, hogy amint feláll a minisztérium, találkozni fognak.

Ő maga is szeretne tájékozódni a kulturális kormányzat elképzeléseiről, és szeretné tájékoztatni a minisztert is az MMA szerteágazó tevékenységéről.

A cikk Tatár Tímea interjúja alapján készült.