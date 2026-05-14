2026. május 14. csütörtök Bonifác
A Kossuth-díjjal idén kitüntetett Turi Attila Ybl Miklós-díjas magyar építész, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja az MMA Makovecz Szalonjában 2021. június 1-jén.
Nyitókép: MTI/Cseke Csilla

„Elképesztő” – reagált az InfoRádióban az MMA-elnök az NKA-s pénzosztásra

Infostart / InfoRádió

Elképesztőnek tartja a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárdos pénzosztását az InfoRádiónak nyilatkozó MMA-elnök. A Magyar Művészeti Akadémia egyelőre csak a sajtóban megjelent információkat ismeri, Turi Attila ezért a támogatáskezelőtől tájékoztatást kért, ez alapján lépnek majd tovább. A tavaszi közgyűlésen döntöttek Geiger György trombitaművész MMA-tagságáról is.

A tavaszi közgyűlések általában a beszámolók elfogadásáról szólnak. Az MMA esetében kiderült, hogy tavaly 750 pályázatot támogatott 1,5 milliárd forintos kerettel, 300 fiatal és középgenerációs művésznek, művészetelméleti szakembernek nyújtott ösztöndíjat, 1600 idős művészt pedig életjáradékkal segített.

Az MMA közgyűlésén a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárdos támogatása is téma volt. Az akadémia elnöke, Turi Attila hangsúlyozta, a pénzekről döntő kollégiumba az MMA nem delegált tagot, így nincs információjuk a részletekről.

„Ezért kértem a támogatáskezelő igazgatóját, hogy azonnal tájékoztasson bennünket mint delegáló szervezetet, hogy mire, milyen pályázatokra ítélt meg pénzt a háromfős kollégium, ezek milyen állapotban vannak, kifizetésre kerültek-e a pénzek, illetve mikori a teljesítési határidejük” – mondta az InfoRádióban az MMA-elnök.

A sajtóból értesültek különböző összegekről, de ez szerinte nyilvánvalóan csak töredéke a valós, milliárdos összegeknek, amit egyszerűen elképesztőnek tart, de állásfoglalást nem tesznek, ahogy lépéseket sem egyelőre, majd kellő információk birtokában, hatáskörön belül.

Szerinte ki kell vizsgálni a történteket, amihez segít, hogy van három MMA-s delegált. Azt tudják tenni, hogy szakmailag megnézik, egyáltalán minősülhettek-e támogatásra érdemesnek azok, akik pénzt kaptak.

Turi Attila elmondta azt is, hogy már felvették a kapcsolatot Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel, és megbeszélték, hogy amint feláll a minisztérium, találkozni fognak.

Ő maga is szeretne tájékozódni a kulturális kormányzat elképzeléseiről, és szeretné tájékoztatni a minisztert is az MMA szerteágazó tevékenységéről.

A cikk Tatár Tímea interjúja alapján készült.

Nagy nap jöhet a devizapiacon – erre figyel most a forint

Nagy nap jöhet a devizapiacon – erre figyel most a forint

A forint továbbra is erős szinteken mozog a vezető devizákkal szemben, miközben a nemzetközi piacokon elsősorban az amerikai kamatvárakozások, a dollár globális mozgása és a geopolitikai kockázatok határozzák meg a hangulatot. A magyar fizetőeszköz az elmúlt hetekben jelentős erősödést mutatott, különösen azután, hogy a piacok egyre nagyobb eséllyel kezdték árazni az EU-források gyors ütemű felszabadítására és a politikai átmenet stabilizálódására Magyarországon

2026. május 14. 13:10
2026. május 12. 07:38
