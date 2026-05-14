30 napos mesekihívást indít a Libri Mini

Május közepétől a könyvkereskedő minden nap egy-egy, közös olvasásra ajánlott mesével segíti a szülőket, nagyszülőket és a gyermekekkel foglalkozó szakembereket. A kezdeményezésről Ludvig Orsolya, a Libri-Bookline marketing és kommunikációs igazgatója az InfoRádióban elmondta: rendkívül fontos az, hogy a gyermek számára legyen egy ilyen közös pillanat a napban a szülővel, nagyszülővel vagy akár pedagógusokkal. A meseolvasás a rendszert is biztosítja az életükben, illetve azt a kis elcsendesedést, megnyugvást is, amikor tényleg őrá figyel a felnőtt, és az ő történetét osztja meg vele.

„Az egész kicsi gyerekeknél természetesen annak is jelentősége van, hogy az adott mesében a kis hősökkel mi történik, segíthet a gyereknek a saját élményeit feldolgozni, az esetleges problémákat megoldani, már csak azzal is, hogy ja, hát nem csak velem történik ilyesmi, hanem ezzel a kismackóval is valami hasonló történt. Az idősebbeknek pedig a szocializációjukban is nagyon fontos szerepet tud játszani egy-egy történet” – ismertette.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a meseolvasás, az együttolvasás rendkívül fontos és alapvető, de majdnem ugyanennyire fontos az is, hogy a felnőttek példát mutassanak a gyerekeknek, láthassák a kisebbek a felnőtteket olvasni – saját könyveket, saját történeteket, ne csak mindig az ő mesekönyvét, hanem szombat délután vagy akár esténként leülnek és legalább 20-30 percet olvasnak. Ludvig Orsolya szerint ez a példamutatás alapvetően szükséges ahhoz, hogy utána a gyerekek is olvasóvá váljanak.

Mint mondta, mindenféle mesének megvan a helye a könyvespolcon is, illetve az esti programokban is.

„Fantasztikus, mit tudnak a klasszikusok”

– jegyezte meg, hozzátéve: nem véletlen az, hogy bizonyos történetek, bizonyos mesék évtizedek, évszázadok óta fennmaradnak, és minden gyerek megszereti például a Bambit és a hasonló történeteket. De szükség van kortárs történetekre is, egész egyszerűen azért, mert a mai gyerekek élete már egészen máshogy néz ki, mint a klasszikus mesék születésekor élt kisgyerekeké.

„Generációkutatók is sokat beszélnek erről, hogy az életünk első néhány éve jelenti, mi a normális, mindent ehhez fogunk viszonyítani, és a mai gyerekek első néhány éve már egészen másképpen telik. Már digitális bennszülöttekként nőnek fel a gyerekek, egyre fejlődő és egyre szélesedő platformokkal, és ennek megfelelően az ő életükben is újabb és újabb kihívások jelennek meg, amivel lehet, hogy már 30 vagy 40 évvel ezelőtt sem találkozott egy gyerek, nemhogy mondjuk 100-150 évvel ezelőtt” – emelte ki a szakember. Kiemelte: a kortárs mesék közti választásban is tökéletes a Libri 30 napos mesekihívása, hiszen a felnőttek is beleolvashatnak egy-egy könyvbe és eldönthetik, hogy az vajon az ő gyereküknek, unokájuknak megfelelő-e.

Ha pedig még szélesebb körben tájékozódnának a szülők, nagyszülők a kortárs mesékről, kérdezhetnek a könyvesboltok dolgozóitól, illetve egy-egy könyvnek vagy témának érdemes utánaolvasni a közösségimédia-platformokon is.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.