Lekapták a Gyermekvasút tetejét és oldalát is – képek

Megkezdte próbafutásait a Gyermekvasút első nyitott kialakítású személykocsija – közölte Facebook-oldalán maga a Gyermekvasút.

A Gyermekvasút állományában található, középmagas oldalfalú Ja 20 000 sorozatú, korábban 20 314 pályaszámú teherkocsi az elmúlt évtizedekben a Keleti pályaudvaron, majd a hűvösvölgyi vontatási telepen ácsorgott üzemképtelen állapotban, kizárólag anyagtárolási célokra használták.

A teherkocsi értékes és ritka megmaradt példánya a hazai keskeny nyomközű járműállománynak, de leromlott műszaki állapota miatt komolyabb üzemi feladat kiszolgálására nem volt bevonható. 2024 óta tervben volt a személyszállítási képesség növelése és egy újfajta utasélmény biztosítása a Gyermekvasúton. Egy alapos műszaki vizsgálatot követően megállapítható volt, hogy a jármű komolyabb mértékű átalakítást követően alkalmas arra, hogy nyitott oldalfalú személykocsiként vegyen részt a személyszállítási szolgáltatásban.

A felújítás során a járművön az elsőtől az utolsó csavarig minden alkatrész megújult. Hangulatos és biztonságos utastér-kialakítással, a gyermekvasúti járművekre jellemző külső arculattal megkezdte próbafutásait a különleges jármű a kisvasút vonalán.

Az új lehetőséget kapott vasúti jármű várhatóan a nyári szezon kezdetétől panorámakocsi néven szolgálja a Gyermekvasút kalandvágyó utasait.

Április 11-én a Gyermekvasút napján élőben megtekinthetik a személykocsit az érdeklődő látogatók a hűvösvölgyi vontatási telepen.