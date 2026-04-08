A fődíjak mellett egy Fibonacci-díj is átadásra került a 9. ArtHungry Díj eseményén

A jubileumi év alkalmából a korábbi évek kategória győztes alkotói ítélték oda a díjakat. A zsűri ezúttal is az elmúlt egy év legjobb minőségű hazai alkotásait kereste tervezőgrafika, képgrafika/illusztráció, valamint formatervezés kategóriákban. 2026-ban a több mint 160 pályamunka közül végül 52 döntős alkotás került shortlistre, az ünnepélyes eredményhirdetésen 12 alkotó kapott díjat.

A döntős projekteket bemutató kiállítás 2026. április 16-ig megtekinthető Budapesten, a Bäse – Creative Clubhouse-ban.

Fibonacci-díj

Rendhagyó módon idén egy szakmai Életút-díjat is kiosztottak, melyet egy olyan mesternek nyújtottak át, aki szakemberként és tanárként is rengeteget adott, segített az elmúlt évtizedekben felnövő tervezőgrafikus generációknak.

A díjat Auth Attila, Ferenczy Noémi-díjas, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett tervezőgrafikus-művész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense kapta.

Közönségdíj

A közönségdíjat szoros versenyben Mureasan Dávid Museum of Art – Cluj Napoca című arculatterve vitte el.

A projektleírás szerint a Kolozsvári Művészeti Múzeum számára készült új arculat azzal a céllal jött létre, hogy az intézmény vizuális kommunikációja egységesebbé, felismerhetőbbé és professzionálisabbá váljon.

A szakmai zsűri szavazatai alapján további díjakat osztottak ki.

Különdíj / Branding

Fodor Tünde Eszter: NFF // Nonlinear Film Festival – arculatterv

A projektleírás szerint az NFF egy olyan vetítéssorozat, amely a nemlineáris filmművészetet az időérzékelés öt különböző módján keresztül vizsgálja: biológiai, pszichológiai, mozgásalapú, emlékezeti (mnemónikus), valamint ezek ötvözete. A fesztivál minden napja ezen időbeli csomópontok egyikére fókuszál. Az arculat két megközelítéssel reflektál a tematikára: mozgásban és nyomtatásban.

Nyeremények: Leuchtturm1917, Bullet journal és Drehgriffel ajándékokat tartalmazó csomag is a FIók Shop jóvoltából

Formatervezés kategória

III. helyezett

Dávid Márk, Szerény Alex: 8XL_Block

A projektleírás szerint a 8XL egy brutalista archívum. Céljuk olyan tárgyak létrehozása, amik az elpusztíthatatlanság ígéretét hordozzák magukban – azokat tömegként, arányként és anyagként kezelik. Első projektjük tisztelgés Le Corbusier ikonikus LC14 stoolja előtt – egy radikálisan funkcionális, aszketikus szellemiségű tárgy újraértelmezése A Block egy limitált bútor és tárgykollekció, kétféle anyagváltozatban: vékony acélhéj és tömör fenyő.

II. helyezett

Koncz Tamás Attila: HAVORA hordozható lámpa

A projektleírás szerint a HAVORA egy hordozható, moduláris lámpa, amely olyan helyzetek megvilágítására jött létre, ahol a fény finoman van jelen, kísér, kijelöl és összekapcsol.

I. helyezett

György Anna Sára: Colorolli

A projektleírás szerint a Colorolli egy moduláris rajzoló–festő termékcsalád, amely a vizuális alkotás élményét kívánja hozzáférhetővé tenni azoknak a gyermekeknek is, akik számára a hagyományos rajzeszközök használata nehézséget jelent. Különböző fogástípusokra tervezett, ergonomikus markolatokból és egy görgős, roll-on elven működő festőfejből áll, amely lehetővé teszi, hogy a gyermekek nagyobb, felszabadultabb mozdulatokkal is intenzív, látványos nyomot hagyjanak.

Nyeremények: Arany tetraéder; kézműves beton talapzat a SEKHINA jóvoltából; Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless Brown fejhallgató az Audio Partner Kft. jóvoltából

Képgrafika & illusztráció kategória

III. helyezett

Imreh Sándor: Kivárás guggolásban

„Mi vagyunk a gopnyik, nézzük a történéseket, kivárunk, ebből még bármi lehet…”

II. helyezett

Vörös Botond: Irodalmi illusztrációk – 2025

A projektleírás szerint az illusztrációk Szabó Lőrinc 125. évfordulójára készültek, tisztelegve művészete és költészete előtt. Az alkotások karaktere a versek sajátos világát tükrözi.

I. helyezett

Szinvai Dániel: álmomban az eső

Az „álmomban az eső” című silent bookhoz készült illusztrációk.

Nyeremények: Arany tetraéder; kézműves beton talapzat a SEKHINA jóvoltából; Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless Brown fejhallgató az Audio Partner Kft. jóvoltából

Tervezőgrafika

III. helyezett

Classmate Studio: Postlife Issue II – Technosocial

A projektleírás szerint a Postlife egy független magazin, amely azt kutatja, miként találkozik és hat egymásra a technológia, a közösség és az emberi lét – olykor szinte észrevétlenül összefonódva, máskor váratlan és izgalmas módon ütközve.

II. helyezett

Nagy Dániel: Lajtos Spirits

A projektleírás szerint a Lajtos Spirits pálinkamanufaktúra 2025-ben megújult termékpalettával és fahordós érlelésű párlatokkal lépett a piacra. A felfrissített belső tartalomhoz új külső és név is társult, hogy minden részlet tükrözze a család hitvallását, a hagyományok és termék iránti maximális odaadását.

I. helyezett

Ecsedi Zsófia: Winter Olympic Games – Anchorage 2026

A projektleírás szerint ez Zsófia diplomamunkája: egy fiktív, 2026-os téli olimpia vizuális arculatát tervezte meg, amelynek helyszíne Anchorage, Alaszka.

Nyeremények: Arany tetraéder; kézműves beton talapzat a SEKHINA jóvoltából; Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless Brown fejhallgató az Audio Partner Kft. jóvoltából

