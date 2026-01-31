ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 31. szombat
Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója a fõváros egyesítésének 150. évfordulóját ünneplõ Budapest 150 programsorozat nyitórendezvényén az Örkény Színházban 2023. január 24-én. A Budapest Nyitány címû zeneszerzõi pályázat meghirdetésével és a Budapest Drámapályázat díjátadójával kezdõdött el a programsorozat.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

„Most már egészségesebb eljönni, mint ott ragadni” – leköszön a Katona éléről Máté Gábor

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező nemcsak a Katona József Színház igazgatói posztjáról távozik, hanem a teátrumot is elhagyja, de két színdarabban még láthatják őt a nézők, amíg azokat játsszák. Máté Gábor az InfoRádióban elmondta: annak idején azért hozta létre a Művészeti Tanácsot, hogy sok más teendő mellett bevonhassák a fiatalabb rendezőket a színházigazgatás művészi munkájába. Úgy véli, Székely Krisztánál jó kezekben lesz a színház irányítása.

Február elsejével távozik a Katona József Színház igazgatói posztjáról Máté Gábor. Utódja Székely Kriszta rendező lesz, aki tíz évvel ezelőtt csatlakozott az V. kerületi teátrum társulatához. Máté Gábor három ciklus, azaz tizenöt év után köszön le az igazgatói posztról és egyúttal a Katona József Színházból is távozik, ugyanis sem rendezői, sem színészi feladatot nem vállal ott a jövőben.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező az InfoRádióban azt mondta, egy ilyen elválás sosem könnyű, de úgy érzi, most már „egészségesebb, mint ott ragadni”, mert olyan sok időt töltött a Katonában, hogy már talán azt is ki lehet jelenteni, hogy elég volt. Amikor annak idején Bálint András távozott a Radnóti Miklós Színház igazgatói posztjáról, az egykori úri szabóságok szlogenjét idézve azt mondta, alakítást azért még vállal ott, ahol 31 éven át az első ember volt, így továbbra is feltűnt ott több színdarabban.

Máté Gábort is láthatjuk még két előadásban a Katona József Színházban, de amint azokat leveszik a műsorról, búcsúzik a színpadi jelenléttől, ami a Katonát illeti.

Mint fogalmazott, úgy döntött, hogy kiszáll. A színészetet mint színházi tevékenységet abbahagyja, nem vállal több új szerepet, de ha esetleg kap olyan felkérést film vagy éppen felolvasás tekintetében, ami érdekli és megfelel neki, azt adott esetben el fogja vállalni. „Azért nem szűnök meg. Még vagyok olyan jó állapotban, hogy nem arra fognak emlékezni lesütött szemmel a nézőtéren ülők, hogy ez a szerencsétlen még azt hiszi, képes ezt megcsinálni, pedig nem is” – mondta a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező.

Őszintén bevallotta, tart attól, hogy eljön majd ennek is az ideje. Jelenleg nincs semmi jele ennek az állapotnak, de fontosnak tartja annak a felismerését, hogy

a színészetet akkor kell abbahagyni, amikor még a színész potens, és nem akkor, amikor szólnak neki vagy akár már maga érzi azt, hogy ezt már nagyon nem kellett volna megcsinálni.

Úgy véli, a színészek többségében van egyfajta félelem, hogy mikor jön el az az idő, amikor már nem képes színpadra állni. Ezt egy „idegrendszeri besokallásnak” nevezte, ami a karrier egy pontján bárkinél bekövetkezhet. Az ettől való rettegést borzalmas lelkiállapotnak írta le, mert mint mondta, „nem jó úgy felmenni a színpadra, hogy az ember fél, az nem szerencsés”.

Jó kezekben lesz a színház irányítása

Máté Gábor felidézte, hogy amikor fiatal színészként együtt dolgozott idősebb kollégákkal, és ők hasonló dolgokon elmélkedtek, azt kérdezte magától, miért „nyavalyognak ezek az emberek, tessék rendesen megtanulni a szöveget, felkészülni, és akkor megy ez”. Nem tudta elképzelni, hogy lehet ilyen állapot, de most már tudja, mert saját bevallása szerint belesett már ebbe.

Máté Gábor már öt évvel ezelőtt jelezte, hogy nem folytatja a következő ciklustól a Katona József Színház igazgatójaként, és nem fog újra pályázni a posztra. Ennyi év alatt pedig volt elég idő arra, hogy megtalálják a megfelelő utódot, és kikövezzék az utat a méltó folytatásra. Ugyanakkor saját elmondása szerint nem kényszerített senkit, hanem igyekezett megadni vagy felajánlani a lehetőséget a felkészülésre. Emlékeztetett, hogy anno

azért kezdeményezte a Művészeti Tanács létrehozását is, hogy sok más teendő mellett bevonhassák a fiatalabb rendezőket a színházigazgatás művészi munkájába.

Akkor elsőként Székely Krisztának és Tarnóczi Jakabnak adta meg a lehetőséget a kibontakozásra, illetve arra, hogy közelebbről megismerhessék, mi mindennel jár együtt egy színháznak a vezetése. Az elmúlt öt évben mindketten ott voltak Máté Gábor mellett, végig kíváncsinak és kitartónak bizonyultak. „Végül ők ketten abban egyeztek meg, hogy Székely Kriszta pályázza meg a Katona József Színház igazgatói posztját. Nem tudom, jó kifejezés-e erre azt mondani, hogy kiköveztem az útjukat. Én ezt egy erős kifejezésnek gondolom. Kövezhetném én az utat, de az az igazság, hogy ehhez már nincs kedvem” – tette hozzá a Katona József Színház leköszönő igazgatója.

A Máté Gáborral készült teljes interjút alább hallgathatják meg.

KAPCSOLÓDÓ HANG

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező nemcsak a Katona József Színház igazgatói posztjáról távozik, hanem a teátrumot is elhagyja, de két színdarabban még láthatják őt a nézők, amíg azokat játsszák. Máté Gábor az InfoRádióban elmondta: annak idején azért hozta létre a Művészeti Tanácsot, hogy sok más teendő mellett bevonhassák a fiatalabb rendezőket a színházigazgatás művészi munkájába. Úgy véli, Székely Krisztánál jó kezekben lesz a színház irányítása.
