Koncertekkel ünneplik januárban a hegedűt

A Hegedű Ünnepe elnevezésű fesztiválon a Concerto Budapest mellett közreműködik a Szent István Filharmonikusok, a Budapesti Vonósok, a MÁV Szimfonikus Zenekar, a Camerata Pelsonore és a Muzsikás Együttes – közölték a szervezők.

A koncerteken fellép mások mellett Banda Ádám, Baráti Kristóf, Kállai Ernő, Kelemen Barnabás, Keller András, Kokas Katalin és Pusker Júlia, bemutatkoznak a legifjabb tehetségek, így Teo Gertler, Abouzahra Amira, Abouzahra Mariam, Maya Kasprzak és Kelemen Gáspár. A karmesteri pulpituson ezúttal is a hegedűművészet kiemelkedő alakjai állnak.

A nyitónapon a BMC-ben Mozart és Bach hegedűversenyei szólalnak meg. Fellépnek Kokas Katalin tanítványai, Kelemen Gáspár, Pusker Júlia és a Budapesti Vonósok, míg Bach ikonikus műveit Baráti Kristóf, Keller András és a Camerata Pelsonore adja elő. A koncert estjén a Muzsikás Együttes is színpadra lép.

A Zeneakadémián január 10-én és 11-én a hegedűversenyek és kamarazenei remekművek állnak majd a középpontban, kiemelt hangsúllyal a magyar hegedűiskola múltjára és jövőjére.

A legnagyobb klasszikus hegedűversenyek – Sibelius, Mendelssohn, Csajkovszkij, Barber, Brahms, Beethoven, Dvořák – mellett elhangzik Bartók Szólószonátája, Lalo Spanyol szimfóniája, valamint ritkábban hallható művek, többek között Hubay Jenő és Nádor Mihály hegedűversenyei, Bruch kettősversenye és Ysaye szólószonátáinak teljes sorozata.

A kamarazenei repertoár középpontjában Schubert művei, A halál és a lányka kvartett és a C-dúr vonósötös áll a Keller Quartet és Kokas Dóra közreműködésével. A fesztivál különleges színfoltja Vivaldi A négy évszak című művének melodramatikus feldolgozása Kokas Katalin előadásában.

„A magyar hegedűművészet, annak a hagyományai, a magyar hegedűiskola nagy hatással volt a világra. A magyar hegedűsöknek született a legtöbb hegedűverseny ajánlása. Tehát ez egy olyan kincs, amit szerettünk volna, hogy úgy mutassunk most meg, ahol valamennyi generáció együtt van, de leginkább, hogy a fiatalok bemutatkozhassanak a korunk nagy művészeivel egy színpadon” – mondta az InfoRádióban Keller András, a Concerto Budapest főzeneigazgatója.