A magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság egyik helyszíne, a budapesti MVM Dome 2022. január 16-án.
Nyitókép: Kovács Tamás

Plácido Domingo visszatér!

Infostart / MTI

Először lép együtt színpadra Plácido Domingo, Stjepan Hauser és Dimash Qudaibergen, napjaink három kiemelkedő előadója. A világpremiert jelentő koncert 2026. április 18-án lesz az MVM Dome-ban.

A különleges alkalom három meghatározó művészt hoz össze - közölte a szervező Broadway Event. Plácido Domingo, a legendás spanyol-mexikói tenor többször elkápráztatta már a magyar közönséget, ezúttal Stjepan Hauser horvát csellista és Dimash Qudaibergen kazah énekes társaságában lép színpadra. A produkciót egy nemzetközi kreatív csapat támogatja, amely innovatív vizuális megoldásokkal és a legmodernebb hangtechnikával teszi teljessé az élményt.

A zenei irányítást Pejtsik Péter Erkel- és Bartók-díjas zeneszerző, karmester látja el, aki otthonosan mozog a klasszikus zene, a crossover és a szimfonikus rock világában egyaránt.

A művészeket a Budafoki Dohnányi Zenekar fogja kísérni ritmusszekcióval kiegészítve.

"Domingo páratlan operai örökségét, Hauser ikonikus crossover stílusát és lehengerlő színpadi jelenlétét, míg Dimash Qudaibergen rendkívüli hangterjedelmét és előadásmódját hozza magával erre a közös produkcióra" - áll a közleményben.

