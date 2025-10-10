A karakterek helyett középpontban a csend és a szótlanság – különleges Hamlet-interpretációt mutatnak be

Egy különleges Hamlet-értelmezést mutat be szombaton a Katona József Színház. Ifj. Vidnyánszky Attila rendezése nem a hagyományos Hamlet-történetet meséli el, hanem a rendező személyes kötődésein keresztül közelíti meg a művet. Ifj. Vidnyánszky Attila nem a megszokott karaktereket helyezi a középpontba, hanem a köztük lévő csendet és szótlanságot. Az előadás így kapta a némacsend címet, amelyben mások mellett Gloviczki Bernát, Lengyel Benjámin, Fekete Ernő, Rezes Judit, Mészáros Béla, Jakab Balázs és Keresztes Tamás kaptak szerepet.

A Gertrúdot alakító Rezes Judit az InfoRádióban elmondta: augusztusban tartották az első olvasópróbát, amikor ifj. Vidnyánszky Attila olvasta fel a művet Nádasdy Ádám fordításában, és a rendező a próba végén úgy fogalmazott, ebből nem sok minden fog elhangozni az őszi előadáson. A színészek elsőre nagyon meglepődtek ezen a kijelentésen, és nem tudták hová tenni a rendező szavait. A Jászai Mari-díjas színésznő visszaemlékezése szerint nagyon érdekes volt az egész próbafolyamat. Nemcsak az újfajta rendezői megközelítés miatt, hanem azért is, mert Rezes Judit először dolgozott együtt ifj. Vidnyánszky Attilával, akit rendkívül kreatív, innovatív és élénk képzeletű színházi emberként jellemzett.

A bemutatót megelőzően annyit elárult a színésznő, hogy valamilyen szinten azért követik a klasszikus Hamlet-történetet, de nem ez az elsődleges szempont a rendező felfogása szerint. Hozzátette: belülről, a próbákat végigcsinálva a színészek elsajátították és teljesítették mindazt, amit ifj. Vidnyánszky Attila kért. Megpróbálják megjeleníteni William Shakespeare ismert karaktereit, és a szerepeket is annak megfelelően osztották ki, hogy az egyes figurákat ki tudja a leghitelesebben alakítani. Mint fogalmazott,

vannak jellegzetes személyiségi jegyek, amiket fel lehet majd ismerni, de alapvetően ez egy teljesen más értelmezés lesz a megszokott Hamlet-darabokhoz képest.

Rezes Judit nagyon kíváncsi rá, hogy a nézők hogyan fogadják az előadást, és miként értelmezik a színpadon látottakat. Talán lesz egy előzetes elképzelésük, elvárásuk, de szerinte az sem gond, ha nincs. Egyesek a klasszikus Hamletet fogják várni, ehhez képest meg fognak lepődni, mi történik a színpadon. Ugyanakkor elképzelhetőnek tartja azt is, hogy más nézők egy ponton elengedik Shakespeare alaptörténetét, és az ifj. Vidnyánszky Attila által megálmodott, illetve a színészek által alakított sztorival mennek tovább.

A darab zeneszerzője Urbán Kristóf, Rezes Judit elmondása szerint sok izgalmas, nagyon élvezhető zenei betétre számíthat a közönség. A mű címe Némacsend, de azt nem árulta el a színésznő, hogy dramaturgiai szempontból milyen szerepe vagy ereje lesz a csendnek. Mint mondta, ezt majd a nézők érezni fogják az előadás nézése közben. Csak annyit mondott el ezzel kapcsolatban, hogy

nagyon szépen, művészi módon csempészik be a csendet a történetbe, és reméli, hogy ez a megjelenítés „hatásos lesz a szó jó értelmében”.

Úgy véli, örök kérdés és vita, hogy valamilyen interpretációnak vagy a Hamlet-történet klasszikus színrevitelének nagyobb-e a létjogosultsága napjainkban. Rezes Judit a saját nevében úgy fogalmazott, hogy inkább klasszikus értelemben szeret színdarabot játszani. Azt gondolja, nem véletlen, hogy a Hamlet színdarabként ennyi ideig fennmaradt, és érdekes tud lenni még ma is. Ezzel együtt átérzi és elfogadja, hogy miért értelmezte át az alaptörténetet ifj. Vidnyánszky Attila, amiben abszolút a „játszótársa” szeretne lenni, mert az újdonság erejével fog hatni.

Rezes Judit hozzátette: most az ilyen értelmezéseknek és rendezői attitűdöknek jött el az ideje, amit elsősorban a fiatal rendezők kezdeményeztek az utóbbi időben. Azt vette észre, hogy ez a generáció valami mást akar kihozni a klasszikusokból, amit nem tart problémásnak, mert megítélése szerint

az új, kreatív ötletek, más felfogások „viszik előrébb a színházat”.

Nagyon jó iránynak tartja ezeket a kísérleteket, és mint mondta, ő maga is nagyon szeret kísérletezgetni, új dolgokban részt venni, ezért azt gondolja, jó partner volt a próbák során is ebben. Ugyanakkor nagyon szívesen eljátssza a klasszikus Hamlet-történetben is Gertrúd szerepét, mert időtállónak tartja a cselekményt, így nála a két értelmezés nem zárja ki egymást, hanem megfér egymás mellett.

Rezes Judit kiemelte: ifj. Vidnyánszky Attilának még a bemutató előtti utolsó napokban is eszébe jutottak új ötletek, amiket megosztott a színészekkel, hogy a színpadra lehetne vinni, ami megint csak azt jelzi, hogy nem a hagyományos értelemben készültek ennek a darabnak a bemutatására. A Jászai Mari-díjas színésznő nagyon várja a premiert, és úgy véli, nagyon egyedi megközelítésű, erős hatásokat kiváltó, különleges színdarabot láthat majd a közönség.