ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.23
usd:
342.79
bux:
104351.95
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA

Hábermann Jenő producer: lenyűgözött Ákos személyisége, ezért akartam filmet csinálni róla

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán

Hábermann Jenő 1970 óta dolgozik a filmgyártás területén, elsősorban gyártási területen, és az elmúlt három évtizedben, a rendszerváltás utáni időszakban producerként. Erről, a filmszakma titkairól és az október 16-án debütáló Ákos-filmről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.

A producer feladata, hogy megteremtse egy film létrejöttének pénzügyi, művészeti, technikai és személyzeti feltételeit, hogy végigkísérje a filmet a fejlesztéstől a gyártáson át a forgalmazásig – mondta Hábermann Jenő az InfoRádióban.

„Kevesek bátorsága, hogy producerek legyenek, hisz iszonyatos felelősség van rajtuk. A producer feladata, hogy az ötlettől a forgalmazásig végigkísérjen egy filmet, hogy megteremtse a financiális, a művészeti, a személyzeti, a szakmai és a technikai feltételeket. Az út a fejlesztéssel kezdődik, aztán jön az előkészítés, a forgatás és végül az utómunka. A fejlesztés az maga a forgatókönyv-fejlesztés. A Hídembernél például kilenc könyv készült, mire leforgattuk” – mondta a Balázs Béla-díjas filmproducer, hozzátéve: „az igazi forgatókönyv-fejlesztést Andy Vajna hozta be Magyarországra. Ő sok jót hozott be egyébként. Többször is beszélt arról, hogy

egy rossz forgatókönyvből mindenképpen rossz film fog születni, de egy jó forgatókönyvből is lehet rossz film.

Egyébként a Hídember-film a maga idején gyakorlatilag megmentette a magyar filmgyártást. Ez egy 2,5 milliárdos költségvetésű mozi volt akkor, amikor a fóti filmgyár teljesen leállt. A sminkesek, maszkosok, a ruhások gombát tenyésztettek, butikokban dolgoztak, nem volt munka. Emlékszem, kellett úgy húsz sminkes, fodrász, amikor nagy jelenetek voltak, és úgy szedtük össze őket különböző helyekről. Az, hogy elkészülhettek 250 millió forintért a különböző díszletek a fóti filmgyáron belül, lehetőséget adott a munkásoknak, akik ott dolgoztak, és aztán onnan el is indult újra a magyar filmszakma” – mondta Hábermann Jenő.

A producer végigkíséri a produkciót, hangsúlyosan vesz részt mindenben. Nagyon komoly az anyagi felelőssége. Például a filmtörvény miatt a költségvetés úgy áll össze, hogy 70 százalék a vissza nem térítendő támogatás, 30 százalék az adóvisszatérítés. Vagyis 30 százalékos az utófinanszírozás, és az áfa is utófinanszírozásos.

„Ha van egy egymilliárd forintos költségvetésű filmed, akkor 3-400 milliót fölveszel hitelbe mindenedre. A producer a saját vagyonát, mindenét kockáztatja”

– hangsúlyozta. Arra a kérdésre, hogy a producer pénzzel is beszáll-e Magyarországon is egy filmbe, mint a nagy amerikai produkcók esetében, Hábermann Jenő azt válaszolta: „valamennyivel természetesen beszáll, de itt nem keresnek olyan jól. Van egy mondás, hogy mitől lesz milliomos egy játékfilmes producer? Ha előtte milliárdos volt. De a lényeg az, hogy a producernek, amikor megkapja a kezébe a szinopszist, előre el kell döntenie egy csomó kérdést. Egyrészt, hogy megfelel-e a morális értékének? Aztán hogy megvalósítható-e a film? Tetszhet-e majd a pénzosztóknak, a döntéshozóknak? Technikailag megoldható-e? Ha eljut a közönséghez, milyen fogadtatása lesz? Neki ezeket már előre, az ötlettől kezdve el kell tudnia dönteni.”

Hábermann Jenő beszélt az október 16-án debütáló Ákos-portréfilmről is, amelynek ő volt a producere, és a film „főhőséről”, a zenész Ákosról is.

„Ákost onnan ismertem meg jobban, hogy volt egy novellából forgatott kisjátékfilmje, a Magunk maradtunk, aminek én voltam a producere. Elkezdődött az országjárásunk, mentünk a filmmel a városokba, vetítés volt a multiplexekben, utána közönségtalálkozó, aztán dedikálás. Az itt együtt töltött sok-sok óra alatt ismertem meg.

Ákos egy nagyon művelt ember. Egy élő filmlexikon, idéz Tarkovszkijból, monológokat a Szindbádból, száznál is több verset tud fejből, és mindegyikről tud valamit.

Megszületik a novelláskötete, amit ahogy olvasok, tágra nyílik a szemem, mert egy-egy mondatban Szabó Magda jön vissza, olyan minőségi a megfogalmazása. Ha valaki nagyon-nagyon sokat tud, arra én nagyon föl tudok nézni” – mondta Hábermann Jenő, hozzátéve: „ráadásul van egy emberi része is a dolognak. Például valamikor bementünk egy talponállóba, önkiszolgálóba enni, este koncert, és odajön egy 60 év körüli hölgy, és mondja, hogy elnézést, művész úr! Azt vártam, hogy Ákos azt mondja: hölgyem, megeszem, és már föl is állok. De nem, ő rögtön föláll, tessék parancsolni. Csak szeretnék gratulálni, nagyon szeretem a zenéjét. Tetszik jönni este? Nem, sajnos nem. Úgy éreztem, valószínűleg anyagi okok miatt. Erre Ákos azt mondja, ha megettem, belém tetszik karolni, és együtt bemegyünk, jó? A hölgy nem fogadta el, de a gesztus óriási dolog. Vagy amikor télen betoltak egy kerekesszékkel egy fiatalembert, tél van, nagykabát, sál, majd aki betolja, rögzíti a kocsit és leül. És abban a pillanatban belép Ákos. Azonnal odamegy, lassan kibújtatja a kabátból, összehajtja, az ölébe teszi, és azt mondja, hogy elsőnek hozzátok oda. Én akkor úgy szégyelltem magam, mert ugyan szociálisan nagyon érzékeny vagyok, de nekem ez nem jutott rögtön eszembe.”

Tulajdonképpen Ákos személyisége, ezek az emberi gesztusok voltak azok, amik miatt a producer eldöntötte, hogy portréfilmet akar csinálni róla. „Időnként mutattak róla kommenteket, amit nem idézek, mert vérlázítónak tartom, hogy egy 36 éve topon levő művésznek ki nem mondom, miket írnak le időnként. És ekkor azt mondtam magamban, hogy meg kell csinálni a dokumentumfilmet, meg kell mutatni őt, és ha csak tíz ember gondolkozik másképp majd róla, már megérte. Ez egy portréfilm. Róla szól. Ő beszél, bejátszunk zenéket, lesz egy kis fikció a gyerekkoráról, nagy mélységekben és magasságokban leszünk” – mondta el Hábermann Jenő Balázs Béla-díjas filmproducer az InfoRádió Aréna című műsorában.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Kultúra    Hábermann Jenő producer: lenyűgözött Ákos személyisége, ezért akartam filmet csinálni róla

film

ákos

aréna

mozi

producer

hábermann jenő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző az Otthon Start újragombolásáról: a tartozáselengedésben és az önerőben nagy segítséget kaphatnak a családok

Elemző az Otthon Start újragombolásáról: a tartozáselengedésben és az önerőben nagy segítséget kaphatnak a családok

A rendeletmódosítással át lehet térni egyik otthonteremtési támogatási formáról a másikra, így például második gyermek születése után a gyermekenkénti tízmilliós tartozáselengedés azok számára is biztosított lesz, akik eredetileg az Otthon Startban gondolkodtak – mondta az InfoRádióban Palkó István. A Portfolio elemzője hozzátette: kedvező jegybanki döntés esetén a jövőben 20 helyett egységesen 10 százalékos önerővel vehetik igénybe a programot a szülők.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Hábermann Jenő, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.27. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy változás jön a tőzsdéken, ezek a részvények lehetnek az új sztárok

Nagy változás jön a tőzsdéken, ezek a részvények lehetnek az új sztárok

Az S&P 500 negyedéves átsúlyozása a kereskedők egyik kedvenc találgatós játéka, amely rendre komoly árfolyammozgásokat indít el az érintett papírokban. A szeptemberi forduló különösen izgalmasnak ígérkezik: elemzők szerint több nagy esélyes is sorban áll a bekerülésért. Mutatjuk, kik lehetnek az új sztárok.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jó hírt közölt a BKK rengeteg tömegközlekedővel: erre már nagyon rég várhattak, sokan örülhetnek

Jó hírt közölt a BKK rengeteg tömegközlekedővel: erre már nagyon rég várhattak, sokan örülhetnek

A közlekedési vállalat tájékoztatása szerint hamarosan megkezdődik az automaták megújítása.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Denmark summons top US diplomat over alleged Greenland influence operation

Denmark summons top US diplomat over alleged Greenland influence operation

The aim was reportedly to infiltrate Greenland's society and promote its secession from Denmark.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 26. 17:19
Befutott az Ákos-film első előzetese – videó
2025. augusztus 25. 14:22
Több budapesti éttermét is bezárhatja a híres szakács, ha nem változik a helyzet
×
×
×
×