Magyar mozi, francia bűbáj és egy bátor nő története - heti moziajánló

A héten mutatják be a magyar mozik Csuja László Virágvölgy című alkotását, amely júliusban megnyerte a Karlovy Vary Filmfesztivál kelet-európai fiatal filmeseket bemutató East of the West szekciójának díját.

Csuja László első nagyjátékfilmje a Filmalap Inkubátor Programjának támogatásával valósult meg - Enyedi Ildikó mentorálásával. A rendező amatőr szereplőkkel forgatta a lakótelepen kallódó lány, az ellopott csecsemő és a melléjük szegődő munkásszállón élő, különös fiú történetét. A recenziók méltatták a Csuja korábbi rövidfilmjeiben is fellelhető érzékeny látásmódot és kiváló atmoszféra-teremtést, ám az amatőr szereplők foglalkoztatása nem aratott egyöntetű sikert.

A Bűbájosok igazi francia vígjáték, amely egy humoros, könnyed történetbe ágyazva állít görbe tükröt az előítéleteknek és sztereotípiáknak.

A történet három lányról szól, akik – biológiai apjuktól - egy lenyűgöző párizsi lakást örökölnek közösen. Lényegében semmi közös nincs bennük, mégis együttműködésre, sőt együttélésre kényszerülnek – s ez számos komikus helyzetet eredményez.

A Könyvesbolt a tengerparton története kísértetiesen emlékeztet egy korábbi mozira: a Csokoládéra. Bár az előzetesből – és az első kritikákból - úgy tűnik, hogy az üdeség és lendület hiányzik Isabel Coixet filmjéből.

A történet egy tengerparti angol kisvárosba érkező nőről szól, akit Emily Mortimer alakít – és eltökéli: az ott élők egy részének ellenkezése dacára könyvesboltot nyit, s ezzel felbolygatja a zárt közösség mindennapjait.

Xavier Giannoli új filmje, A jelenés vallástörténeti, filozófiai és az egyház működésével kapcsolatos kérdések tömegét veti fel, ám a legtöbb recenzió szerint csak a felszínt karcolja. A történet főszereplője egy tapasztalt háborús tudósító - Vincent Lindon személyesíti meg – akit – bár közismert kétkedése – a Vatikán arra kér, hogy vegyen részt egy újkori csodálatos jelenés valóságosságának kivizsgálasában.

Nyitókép: mozipremierek.hu