A korrupció felszámolásával elérhető költségvetési megtakarításokról posztolt szombat reggel Kármán András; a hadügyminiszter, Ruszin-Szendi Romulusz pedig a haderőreformról írt. Még pénteken megállapodás nélkül, a tervezettnél egy nappal korábban ért véget az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozója, ahol a 2028 és 2034 közötti közös költségvetésről tárgyaltak. Magyar Péter miniszterelnök feleslegesnek nevezte az ülést, a döntő alku pedig a decemberi csúcsra maradt. Itthon az Országgyűlés arról a törvénymódosításról tárgyalt, amely Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásához szükséges, és arról az előterjesztésről, amely új bértáblát vezetne be az egészségügyben. Az ülésnap végén a képviselők egyperces néma felállással emlékeztek meg a mezőkövesdi vonatbaleset fiatal áldozatáról.