M4 Sport
12.00: Tenisz, Davis Kupa, elődöntő
13.30: Labdarúgás, NB I, Vasas - Kispest-Honvéd
15.30 és 19.00: Forma-1, Katari Nagydíj, 3. szabadedzés és időmérő
16.45: Labdarúgás, NB I, MTK-Újpest
M4 Sport+
13.30: Tenisz, Davis Kupa, elődöntő
14.00: Kosárlabda, női NB I, Sopron-Diósgyőr
16.00: Vízilabda, férfi ob I, BVSC-Vasas
17.15: Forma-2, Katari Nagydíj, sprintfutam
19.15: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Nyíregyháza
Sport 1
15.45: Kézilabda, férfi Európa-kupa, 3. forduló, visszavágó, PLER-AEK Athén
17.45: Kézilabda, férfi NB I, Szigetszentmiklós-FTC
20.00: Darts, Players Championship, Minehead, 2. nap
Sport 2
14.00: Darts, Players Championship, Minehead, 2. nap
19.00: Kézilabda, német bajnokság, RN Löwen-Bietigheim
23.00: Kosárlabda, NBA, Washington Wizards-Orlando Magic
Eurosport 1
8.40 és 11.05: Sífutás, vk, Ruka, női és férfi sprint
10.05 és 14.20: Északi összetett, vk, Ruka, férfi síugrás és sífutás
13.00 és 15.00: Biatlon, vk, Kontiolahti, páros és váltó
16.25: Síugrás, férfi vk, Ruka
18.15: Alpesisí, vk, Killinghton, női óriás-műlesiklás, 2. futam
19.30: Alpesisí, vk, Copper Mountain, férfi szuperóriás-múlesiklás
Eurosport 2
8.30 és 12.00: Műkorcsolya, GP, Tokió, női és férfi kűr
10.45: Szánkó, vk, Winterberg, női és férfi páros 2. futam
14.15 és 20.00: Sznúker, Egyesült Királyság bajnoksága, 1. forduló
Spíler 1
15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Brentford
18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Ipswich Town-Aston Villa
22.00: Jégkorong, NHL, Vegas Golden Knights-Montreal Canadiens
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Betis-Rayo Vallecano
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Málaga-Athletic Bilbao
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Elche-Atlético Madrid
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Alavés
Arena 4
13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha BSC-Karlsruhe
15.15: Labdarúgás, német bajnokság, Hamburg-Bayern München
18.15: Labdarúgás, német bajnokság, VfB Stuttgart-Eintracht Frankfurt
20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Osnabrück-Hannover
Match 4
10.45, 12.30 és 13.30: Gyorsaságimotoros-vb, Valenciai Nagydíj, MotoGP, Moto3 és Moto2 időmérő
14.30: Gyorsaságimotoros-vb, Valenciai Nagydíj, sprintfutam
16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Coventry
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Torino-Lazio
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Genoa