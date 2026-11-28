Digitálisan akadálymentessé vált a közterületi hibák bejelentésére és a problémák megoldására szakosodott Járókelő.hu. A Fővárosi Szolidaritási Alap 7,5 millió forintos támogatásával megvalósult fejlesztés eredményeként a fogyatékossággal élők, az idősek és a digitális világban kevésbé jártas felhasználók is akadálytalanul tehetnek bejelentést a közterületi problémákról.

Lukács Máté, a Járókelő Közhasznú Egyesület ügyvezetője a fejlesztésről az InfoRádiónak nyilatkozva felidézte: a szervezetet és szolgáltatást 2012-ben hozták létre.

Jelenleg Budapesten és további 22 településen működnek, a lakossági bejelentések száma meghaladta a 210 ezret és túl vannak a 131 ezredik megoldott ügyön.

8 tagú stábbal és száz önkéntessel dolgoznak, akik moderálják a bejelentéseket, megküldik a leveleket az adott ügyben (kátyú, kiszáradt fa...) illetékeseknek – hisz ennek kiléte sem mindig egyértelmű –, és „utógondozzák" a bejelentéseket.

2025-ben 75 százalékos megoldási aránnyal tudtak segíteni az állampolgároknak.

Muszáj volt

Szólt arról is, hogy a bejelentőoldal korábbi verziója nem felelt meg maradéktalanul annak a szabályozásnak, amely szerint minden weboldalnak akadálymentessé kell válnia, ez pedig nehezítette a fogyatékossággal élők számára az oldal használatát.

Megjegyezte: az oldal fejlesztését indokolta az is, hogy az új felületen több bejelentés érkezhessen az épített környezetben észlelt fizikai akadályokról.

Lukács Máté közlése szerint közhasznú egyesületként magánadományokból, adófelajánlásokból, önkormányzati és vállalati támogatásokból, pályázatokból tartják fenn magukat. Jelenleg is tart a kampányuk, a támogatók 700 bejelentést tudnak „örökbe fogadni", egy bejelentés ügyintézési költsége 2500 forint.