A kórház péntek délután a honlapján közölte, hogy a sérült a gyógyulásáért tett valamennyi erőfeszítés, a gondos ellátás és a rendelkezésre álló terápiás lehetőségek teljes körű alkalmazása ellenére elhunyt.

A közleményben az intézmény köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik véradásukkal és önzetlen segítségükkel hozzájárultak a sérült életének megmentéséért tett erőfeszítésekhez. A kórház valamennyi munkatársa nevében őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak.

Az MTI megkeresésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság azt közölte: az ügyben vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt folyik büntetőeljárás, a baleset körülményeinek tisztázása folyamatban van.

Vitézy Dávid miniszter a Facebook-oldalán közölte: telefonon fejezte ki részvétét a balesetben elhunyt lány édesapjának. Azt írta, megrendítő volt látni, ahogy egy egész ország összefogott a lányért: emberek ezrei jelentkeztek véradásra, és rekordgyorsasággal összegyűlt a gyógykezeléséhez szükséges vér.

Mindenki hitt abban, hogy sikerül megmenteni az életét - közölte Vitézy, majd úgy fogalmazott: mélyen megrendítette a tragédia.

A miniszter részvétét fejezte ki a lány szülei mellett egész családjának és szeretteinek is. "Gondolatban velük vagyok ebben a felfoghatatlan gyászban" - írta.

Vitézy Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy most az együttérzésnek, az emberi méltóságnak és a csendes részvétnek van helye. Bejegyzésében mindenkit arra kért, hogy ne folytassanak politikai vitákat az ügyben, majd hozzátette: a baleset vizsgálatát a rendőrség és a vasútbiztonságért felelős hatóságok végzik.

A miskolci kórház péntek délelőtt még arról adott hírt, hogy a lány válságos állapotban van és az intézmény Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályán kezelik.

A baleset kedden történt a mezőkövesdi vasútállomáson, amikor a lány leszállt a vonatról. A Mávinform aznap azt közölte a honlapján, hogy kiesett egy utas a Hernád-Zemplén InterCity vonatból Mezőkövesd után. Később azonban több sajtóorgánum is azt derítette ki, hogy a lány táskájának pántját becsípte a vonat ajtaja, a szerelvény pedig több száz méteren át vonszolta magával a fiatalt.

Az Origónak a lány édesanyja azt mondta, hogy gyermekének súlyosan megsérültek a bordái, a csípője és a koponyája. A lábai menthetetlenül roncsolódtak, ezért amputálni kellett őket, lányán szerda délelőtt életmentő műtétet hajtottak végre.

A vonatbaleset körülményeit több hatóság vizsgálja.

A 24.hu pénteken azt írta, hogy három térfigyelő kamera is rögzítette a balesetet. A videók segíthetnek a nyomozás során rekonstruálni a történteket, "de minden jel szerint néhány másodpercen múlt a tragédia". A lap szerint a felvételeken az látszik, hogy az egyetemista lány a már mozgó járműről kezdhette meg a leszállást.

A hírportál megismerte a videón látottakról készült MÁV-jelentést. Azt írta, hogy a dokumentum szerint a vonatról egy utas szállt le Mezőkövesden, ő a buszállomás felé sétált el; 18-19 másodperccel később az ajtók bezáródtak. A videó szerint a jegyvizsgálók, miután már nem láttak le- és felszálló utasokat, megadták az indításjelzést a forgalmi szolgálattevőnek, majd visszaszálltak a vonatra. A felvételeken ezután az látszik, hogy a kocsi előterében villog az ajtózárásra figyelmeztető fényjelzés három másodpercig, majd egy alak átrohan a vasúti kocsin, és a hátsó ajtóhoz fut.

A lap szerint a felvételeken az is látszik, hogy az utasok észrevették a történteket, de mire a forgalmi szolgálattevő vörösre állította a jelzőt és felhívta a mozdonyvezetőt, a vonat már óránkénti 100 kilométeres sebességre gyorsult.

Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki videóüzenetében együttérzéséről biztosította a családot, és megköszönte az országos segítséget, különösen az irányított véradáson való részvételt.

A MÁV-csoport aznap azt közölte, hogy ötmillió forint gyorssegélyt biztosít a családnak.

A Fidesz-frakció csütörtökön bejelentette, hogy kezdeményezi Vitézy Dávid, valamint Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának soron kívüli meghallgatását a közlekedési és beruházási bizottság ülésén.