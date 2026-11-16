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Jensen Huang, az Nvidia amerikai számítástechnikai vállalat társalapító vezérigazgatója az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttmûködés (APEC) csúcstalálkozóján a dél-koreai Kjongdzsuban 2025. október 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrés Martínez Casares

Fontolgatja a visszatérést Jensen Huang

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Egyes sajtóorgánumok arról írnak, hogy az amerikai tiltást megkerülve több milliárd dollárnyi chipet juttathatott szeretője révén kínai konkurens cégeknek a lemondott vállalatvezér, aki eközben azt fontolgatja, hogy a botrány ellenére visszatérne régi pozíciójába.

Visszatérését fontolgatja az Nvidia élére Jensen Huang, aki múlt héten egy nemzetbiztonsági aggályokat is felvető magánéleti botrány miatt mondott le az amerikai chipgyártó vállalat elnök-vezérigazgatói posztjáról – értesült a Financial Times.

A londoni üzleti napilap vasárnapi számában arról írt, Huang megbeszéléseket folytatott annak lehetőségéről, hogy visszatérjen az Nvidia élére. Egy szövetségese elmondta: a Szilícium-völgy több cégvezetője afféle „haditanácsot” alakít ki annak érdekében, hogy lobbizzanak Jensen Huang visszahelyezéséért, és ehhez a Fehér Házból is igyekeznek támogatást szerezni.

Jensen Huang azt követően mondott le múlt csütörtökön a vezérigazgatói posztról, hogy pár nappal korábban kiderült: viszonya volt Alice Huanggal, a szingapúri Megaspeed International korábbi vezetőjével, akit az amerikai hatóságok kínai kémnek tartanak.

A The Information című amerikai lap arról írt, hogy legkevesebb 7,5 milliárd dollár értékben szállíthatott chipeket kínai cégeknek az Nvidia a vezérigazgatójának a feltételezett kínai kémmel folytatott viszonya révén, miközben az Egyesült Államok korlátozza a Kínába irányuló amerikai chipexportot.

A Szilícium-völgyben működő vállalatok körében több mint 157 ezren írták alá azt a nyílt levelet, amelyben Jensen Huang visszatérését követelik az Nvidia élére addig, amíg független vizsgálat nem tisztázza a történteket. Az aláírók között van a SpaceX-et irányító Elon Musk is, valamint Tim Sweeney, az Epic Games és Travis Kalanick, az Uber vezetője. „Jensen tisztességes eljárást érdemel, nem népítéletet” – fogalmaztak a levél írói.

Az iparág e széles körű támogatása rávilágít arra, hogy Jensen Huang irányítása alatt az Nvidia – amelyet „a mesterségesintelligencia-fejlesztés központi bankjaként” is emlegetnek – a Szilícium-völgy megkerülhetetlen beruházója lett, amely számos adatközpont és start-up működését finanszírozta. Huang a nyílt AI-modelleket támogatta, és ellenezte a fejlődés bármiféle fékezését.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap a Fox News hírtelevíziónak nyilatkozva azt mondta, radikális változtatásokra van szükség, és azt szorgalmazta, hogy az Nvidia „kívülről” próbáljon új vezetőt találni.

Múlt hét végén a Financial Times arról írt, hogy az Nvidia igazgatótanácsa – Jensen Huang lehetséges utódja után kutatva - már megkörnyékezte az Arm Holdings brit chipgyártó vállalat elnök-vezérigazgatóját, Rene Haast.

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