Az Nvidia néhány nap alatt jutott el alapítója nyilvános támogatásától a vezetőváltásig. Az igazgatóság 2026. november 8-án még bizalmát fejezte ki Huang iránt, november 11-én azonban már elfogadta lemondását az elnöki, vezérigazgatói és igazgatósági tisztségekről, bár a távozást csak másnap jelentették be. A lépés súlyát jól mutatja, hogy az 1993-ban társalapított vállalatot kezdettől Huang vezette.

A botrány a most távozó cégvezető és Alice Huang kínai üzletasszony kapcsolata miatt robbant ki. A nő korábban vezetői és tulajdonosi szerepet töltött be a szingapúri Megaspeed adatközponti vállalatban, amely üzletileg kapcsolódott az Nvidiához. Huang november 8-i, alkalmazottaknak küldött levelében elismerte házastársi hűtlenségét, partnerét azonban nem nevezte meg.

Az ügyet az alkalmazottakkal folytatott kapcsolatokról megjelent beszámolók tovább súlyosbították. A Reuters november 12-én Kimberly Powell, az egészségügyi üzletágért felelős vezető mellett egy másik, meg nem nevezett munkatárssal való intim kapcsolatról is beszámolt.

A nemzetbiztonsági gyanú külön vizsgálatot indított el. A külföldi hírszerzői célba vételről szóló hírek nyomán az igazgatóság független vizsgálatot rendelt el, és november 10-én külső jogászok megbízásáról számolt be. A november 8-i közlemény ugyanakkor kifejezetten jelezte, hogy akkor nem volt okuk azt hinni, hogy vállalati titkok vagy nemzetbiztonsági érdekek sérültek volna.

Miért veszélyes a pótolhatatlanság?

A key person risk, vagyis kulcsszereplő-kockázat az egy emberhez kötődő üzleti függőségből keletkezik. Ha a stratégiai tudás, a vevői bizalom és a döntési tekintély egy vezetőnél összpontosul, akkor annak betegsége, távozása vagy hitelességének elvesztése a vállalat több működési csatornáját is érintheti egyszerre. Bár a cég továbbra is ugyanaz, mégis nehezebben dönthet és értékesíthet.

Az alapítói tapasztalat különösen nehezen adható át, mert jelentős része sehol nincsen leírva. Huang több mint három évtized alatt ismerte meg vállalata technológiai döntéseit és üzleti kapcsolatait. Az utódjának erre sokkal kevesebb ideje lesz. Ráadásul míg egy szervezeti ábra átírható egyetlen nap alatt, addig a személyes bizalom és a döntési rutin kialakítása sokkal tovább tart.

A nélkülözhetetlenség érzése az ellenőrzést is gyengítheti. Ha egy igazgatóság attól tart, hogy a vezető elvesztése túl drága, könnyebben halaszthatja el a kellemetlen kérdéseket, és idővel még erősebbé válhat a függése.

Mi volt a probléma?

A személyes kapcsolat üzleti jelentőségét az érintett döntések adják. Egy főnök befolyásolhatja partnere javadalmazását vagy előmenetelét, a kollégák pedig akkor is kételkedhetnek a verseny tisztaságában, ha nem történt kivételezés. A bizalom sérülése távozásokban, visszatartott szakmai kritikában és rosszabb döntésekben jelentkezhet. A fontos információk eltitkolása önmagában is komoly probléma. A Reuters november 13-án két informátorra és megtekintett októberi levelezésre hivatkozva arról írt, hogy Huang szokásos üzleti érintkezésként mutatta be Alice Huanggal való kapcsolatát több vezetőtársának. A megfelelő szereplők hiányos tájékoztatást kapnak, akkor az esetleges összeférhetetlenséget sem képesek felismerni vagy kezelni.

A BP korábbi vezérigazgatója is azért veszítette el az igazgatóság bizalmát, mert eltitkolta a munkatársaival folytatott személyes kapcsolatainak egy részét. Bernard Looneytól 2022-ben kértek tájékoztatást ezekről, ő azonban 2023 szeptemberében elismerte, hogy nem mondott el mindent, és lemondott. A vállalat később tudatos félrevezetésnek és súlyos kötelességszegésnek minősítette a magatartását.

Az elhallgatás megakadályozta, hogy az igazgatóság teljes információ alapján kezelje a lehetséges összeférhetetlenségeket. Egy vezérigazgató befolyásolhatja a vele személyes kapcsolatban álló munkatárs fizetését, előléptetését vagy feladatait, ezért az ilyen érintettségről a felügyeletnek tudnia kell. A hiányos tájékoztatás miatt nem mérlegelhette megfelelően, mely döntéseknél lenne szükség független ellenőrzésre.

Looney távozása a BP számítása szerint mintegy 32,4 millió font értékű javadalmazás elvesztésével járt. Ennek nagy részét a vállalat már nem fizette ki, illetve törölte a vezetőnek korábban odaítélt, feltételekhez kötött részvényjuttatásokat. Emellett a BP körülbelül 950 ezer fontnyi korábbi bónuszt és részvényjuttatást is visszakövetelt tőle.

Hol kezdődik a geopolitika?

Az Nvidia vezetőjének befolyásolhatósága azért stratégiai kérdés, mert termékei a mesterséges intelligencia számítási infrastruktúrájához tartoznak. Az ilyen kapacitás üzleti kutatást és katonai felhasználásokat egyaránt szolgálhat, ezért az államok a hozzáférést is szabályozzák. A 2026. januári amerikai szabály például meghatározott H200 chipeknél feltételekhez kötött, egyedi exportengedélyezési elbírálást tett lehetővé Kína irányába.

A vezető személyes közelsége üzleti információhoz és döntési befolyáshoz is hozzáférést jelenthet. Egy termék bevezetésének időpontja vagy egy engedélyezési tárgyalás állása tervrajzok nélkül is értékes lehet, a piacnyitás támogatása pedig stratégiai következményekkel járhat.

Alice Huang feltételezett hírszerzői szerepét nem lehet bizonyított tényként kezelni. Peking visszautasította a vádat, a Reuters pedig november 13-i cikkében jelezte, hogy nem igazolta önállóan, dolgozott-e a nő a kínai kormánynak.

Mikor éri meg a vezetőváltás?

A vezető megtartását és leváltását a jövőbeli következmények alapján kell összehasonlítani. Az utódlás tudást és üzleti kapcsolatokat veszélyeztethet, a folytatás viszont fenntarthatja az összeférhetetlenséget, a partneri bizalmatlanságot vagy az ellenőrzés problémáját. A múltbeli teljesítmény erős érv a vezető mellett, de nem orvosolja a jövőbeli kockázatokat.

A távozáshoz vezető vállalati döntések nem minden esetben feltételeznek kimutatható üzleti károkat. A Boeing például 2005-ben úgy kérte Harry Stonecipher lemondását, hogy saját vizsgálata nem talált hatást sem az üzletmenetre, sem a vele kapcsolatban álló vezető karrierjére és javadalmazására. Az igazgatóság mégis úgy döntött, hogy a magatartási kódexe alapján meg kell válnia a vezetőtől.

Hogyan lehet kisebb a függőség?

A kulcsszereplő-kockázatot már a siker éveiben érdemes csökkenteni. A feladat az ügyfélkapcsolatok megosztása, a döntések dokumentálása, az utódok felkészítése és olyan ellenőrzés kialakítása, amely az alapítóval szemben is működik. Mindez persze időt és vezetői önkorlátozást kíván. Cserébe egy személy válsága kisebb eséllyel válik működési válsággá.

Az Nvidia átmeneti megoldása a szervezeten belüli folytonosságot próbálja biztosítani. Colette Kress, aki 2013 óta vezette a pénzügyeket, ideiglenes vezérigazgató lett, Harvey C. Jones pedig az igazgatóság elnöke. A tartós utódot azonban még keresik.

Egy alapító maradandó teljesítményét vállalatának önállósága is méri. A részvényesek számára az a tartós érték, ha a szervezet a vezető tudását megőrzi, döntéseit ellenőrizni tudja, és szükség esetén a helyettesítésére is képes.

A cikk szerzője Sebestyén Géza közgazdász, egyetemi docens