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Jensen Huang, az Nvidia amerikai számítástechnikai vállalat társalapító vezérigazgatója a washingtoni Fehér Ház elõtt tartott sajtótájékoztatón 2026. szeptember 29-én, miután Donald Trump amerikai elnök megállapodott a legnagyobb techcégekkel a mesterséges intelligencia önkéntes belsõ ellenõrzésérõl. Az amerikai elnök az Anthropic, a Google, a Meta, az OpenAI, a Nvidia és a SpaceX vezetõjével írta alá a megegyezést, amely a techcégek által önkéntesen vállalt, a belsõ önellenõrzést szolgáló lépéseket fogalmazza meg, de megnyitja a lehetõséget akár egy jövõbeli törvényi szabályozás elõtt is.
Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew

Szexbotrány ide vagy oda, 170 ezren követelik vissza az Nvidia vezérét

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Petíció indult a viszonya miatt kémbotrányba keveredett Jensen Huang visszatéréséért az Nvidia techcég élére. Az aláírók között ott van a Tesla-vezér Elon Musk is.

Már több mint 170 ezren írták alá azt a nyílt levelet, amelyben a szexbotrányba belebukott Jensen Huang visszatérését követelik az Nvidia vezetői pozíciójába – írja a The Guardian beszámolója nyomán a 24.hu. Az aláírók között ott van 8500 jelenlegi és 1500 egykori dolgozó mellett Elon Musk is.

Ez azt jelenti, hogy a vállalat dolgozóinak mintegy 20 százaléka támogatja a lemondott vezérigazgató visszatérését. A Jensen Huang visszatérését szorgalmazó levél aláírói között szerepel Tim Sweeney, az Epic Games videojáték-kiadó alapítója és vezérigazgatója, valamint Garry Tan, a Y Combinator, San Francisco egyik leghíresebb üzleti inkubátorának elnöke.

Travis Kalanick, az Uber társalapítója azt írta, hogy Huang „tévedett, de tévedni emberi dolog”, és nem hiszi, hogy bármi, amit tett, olyan súlyos lenne, hogy elválassza a cégétől.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Jensen Huangnak több házasságon kívüli viszonya is volt, többek között egy egy szingapúri cég kínai vezetőjével, Alice Huanggal történt, akit mint kiderült, beszervezett a kínai titkosszolgálat. Az ügyben az FBI is vizsgálatot indított, hogy kiderüljön, veszélybe kerülhetett-e az Egyesült Államok nemzetbiztonsága az átadott információk miatt.

Jensen Huang november 12-én lemondott vezérigazgatói posztjáról, pár nappal később azonban már a hozzá közel álló emberekkel tárgyalt a céghez való esetleges visszatérésről.

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Az Nvidia körüli botrány adott irányt múlt héten a tőzsdéken, az amerikai indexek eséssel zártak pénteken, ma reggel azonban már vegyes a kép. Míg a japán tőzsdén GDP-adat okozott mélyrepülést és esik a koreai részvénypiac is, a hongkongi piacon jó a hangulat, az európai indexek pedig minimális emelkedésekkel nyitottak. A magyar tőzsde felfelé araszol, a Telekom és a Richter árfolyama is új történelmi csúcsra ment ma. Itthon az MNB holnapi kamatdöntése lesz a hét első felében a legizgalmasabb, külföldön pedig továbbra is az AI-részvényeken lesz a világ szeme, jön az Nvidia gyorsjelentése és az Anthropic IPO-ja is teszteli a piacokat.

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