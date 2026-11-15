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Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az indiai partnerével, Szubrahmanjam Dzsaisankarral tartott moszkvai találkozóján 2025. augusztus 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Alekszandr Zemljanyicsenko

Szergej Lavrov: az európaiak fel akarnak ugrani az elmenő vonat utolsó kocsijára

Infostart / MTI

Az európaiak fel akarnak ugrani az elmenő vonat utolsó kocsijára – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rosszija 1 televízióban vasárnap sugárzott interjújában EU-nak az ukrajnai tárgyalásokon való részvételi szándékát kommentálva.

„Valószínűleg értik, hogy a vonat elmegy, és megpróbálnak felugrani az utolsó kocsi lépcsőjére" – mondta.

Lavrov szerint az európaiak felismerik ugyan, hogy a tárgyalási folyamat nélkülük zajlik, és szeretnének csatlakozni hozzá, ugyanakkor az részükről elhangzó kijelentéseik azt bizonyítják, hogy „nincsenek tisztában azzal, milyen szerepet szánhatnak nekik".

„Amikor valaki azt állítja, hogy először fegyverszünetet kell kötni, és csak utána lehet bármiféle tárgyalást folytatni az európai biztonságról, ahogyan Ursula von der Leyen (az Európai Bizottság elnöke) teszi , vagy amikor azt mondja, hogy nem támogatunk olyan megoldást, amely figyelembe veszi Oroszország érdekeit, ahogyan Kaja Kallas (az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) teszi az teljesen zsákutcába jutott gondolkodásmód, és remélem, hogy ezzel mindenki tisztában van" – nyilatkozott.

Az orosz diplomácia vezetője azt hangoztatta, hogy Moszkva tárgyalási irányvonalát oly módon fogja kialakítani, hogy elérje a „különleges hadművelet" céljait, amelyeket az orosz elnök 2024 júniusában fogalmazott meg. Vlagyimir Putyin orosz elnök akkor az orosz külügyminisztériumban elmondott beszédében, azt követelte, hogy Ukrajna jelentse be a csapatkivonást a donyecki, a luhanszki, a herszoni és a zaporizzsjai régióból és mondjon le a NATO-csatlakozásról. Igényként fogalmazta meg Ukrajna semleges, blokkon kívüli és atomfegyvermentes státuszát, valamint az ország demilitarizációját és „nácitlanítását".

Lavrov szerint Moszkva és Washington érdemi tárgyalásokat folytat az ukrajnai rendezéséről, figyelembe véve mind a kiváltó okokat, mind a harci övezetben kialakult helyzetet. Mint mondta, az amerikai féllel folytatott párbeszéd során felmerül egyebek között az orosz nyelv, az orosz kultúra és az ortodox vallás státusának kérdése is.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, ugyancsak a Rosszija 1 csatornán, vasárnap hangot adott álláspontjának, miszerint az ukrajnai rendezés és az új európai biztonsági rendszer olyan összefüggő összetevők, amelyek nem létezhetnek egymás nélkül. Elismerte, hogy „valamely szakaszban" erről tárgyalni kell majd az európaiakkal is, de úgy vélekedett, hogy ha ők valójában nem akarnak békét, akkor ez hiábavaló lesz.

„Akkor - a tárgyalási lehetőségek hiányában - erővel kell elérnünk a céljainkat" – mondta.

Megjegyezte, hogy az európaiak, a megosztottságuk okán, képtelenek a gyors döntéshozatalra.

„Ez az egész lassítja a folyamatot. Vajon megtalálják a lehetőséget és az erőt magukban, hogy mégis valamilyen közös nevezőre jussanak, és gyorsan cselekedjenek? Meglátjuk. Egyelőre nem így van" – tette hozzá.

Peszkov azzal kapcsolatban, hogy az európaiak már a rendezési következő fordulóján részt szándékoznak venni, szombaton a Junasev Live Telegram-csatornának nyilatkozva kijelentette:

„Jobban tennénk, ha beszélgetnénk az európaiakkal, hogy megértsük, milyen mértékben járulhat hozzá álláspontjuk a békefolyamathoz".

„Nem tudunk és nem is akarunk feltételeket szabni a tárgyalócsoportjukkal kapcsolatban"– tette hozzá, az európai küldöttség összetétekével kapcsolatos moszkvai elvárásokkal összefüggésben.

Közölte, hogy az EU részéről még nem történt lépés az Oroszországgal való kapcsolatfelvétel ügyében.

Maria Zaharova, az orosz külügyi szóvivő Emmanuel Macron francia elnöknek azzal a kijelentésével kapcsolatban miszerint Ukrajnának a NATO-ban a helye, a RIA Novosztyi hírügynökségnek vasárnap kijelentette:

„Úgy gondolom, ez a nyilatkozat méltó lehet Kaja Kallas szakértői elemzésére".

Zaharova a Komszomolszkaja Pravda hírportának nyilatkozva reagált Boris Johnson volt brit miniszterelnök panaszára, miszerint Lavrov 2017-ben arra "kényszerítette" őt, hogy egy kandalló mellett vodkát igyon.

A szóvivő szerint Johnson választhatta volna az előtte álló bort is.

„De úgy döntött, hogy a saját szája íze szerint iszik. Emlékszem arra az ebédre. Johnson folyamatosan kérte, hogy töltsenek még neki" – hangoztatta az orosz diplomata.

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Kezdőlap    Külföld    Szergej Lavrov: az európaiak fel akarnak ugrani az elmenő vonat utolsó kocsijára

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