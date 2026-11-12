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Susari, 2026. november 12.Autóroncs mellett rendõrök 2026. november 12-én, miután pokolgép robbant a jármûben és megölt egy katonatisztet a Szentpétervár közelében fekvõ Susariban.
Nyitókép: MTI/EPA

Távirányított pokolgép végzett egy magas rangú orosz katonatiszttel

Infostart / MTI

Az áldozat egy ezredes lehetett, aki mintegy háromszáz métert tett meg az autójával, mielőtt a robbanószerkezetet működésbe hozták.

Szentpéterváron életét vesztette egy katonatiszt, akinek a gépkocsiját felrobbantották – közölte csütörtökön az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) sajtóosztálya.

Az SZK emberölés címén indított büntetőeljárást. Jelenleg helyszínelés folyik. A Fontanka szentpétervári hírportál szerint az áldozat egy ezredes.

A beszámoló értelmében a robbantás a Susari kerületben, a kolpinói országúton történt, mintegy fél kilométerre attól a helytől, ahol augusztus 27-én egy hasonló merénylet következtében egy alezredes halt meg.

A Fontanka szerint a pokolgépet távirányítással hozták működésbe, helyi idő szerint reggel hét körül. A katonatiszt egyedül ült az autóban, amellyel mintegy háromszáz métert tett meg attól a helytől, ahol korábban parkolt.

A portál úgy értesült, hogy az augusztusi merénylet gyanúsítottja egy 24 éves, orosz állampolgárságú nő, aki a robbantás után Törökországba szökött. Az alezredes felesége, aki szintén az autóban ült, túlélte a merényletet.

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