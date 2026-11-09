ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.09
usd:
324.53
bux:
144465.61
2026. november 9. hétfő Tivadar
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendõr Krakkó lezárt fõterén, ahol egy férfi tüzet nyitott 2026. november 7-én. A támadó autóval hajtott a fõtérre, majd egy hosszú csövû puskával válogatás nélkül lövöldözni kezdett a járókelõkre. A katonai öltözéket viselõ, lengyel állampogárságú férfit a rendõrök meglõtték, elfogták, és kórházba szállították. a halották száma hatra emelkedett, tizenöten megsebesültek.
Nyitókép: MTI/AP/Beata Zawrzel

Ukrajna szomszédjában, Krakkó árnyékában – „Már általános iskolás kortól lehet lőtérre járni”

Infostart / InfoRádió

Tömegmészárlás történt Krakkóban szombaton. A rendőrség először terrorcselekményként kezelte a történteket. Dobrowiecki Péter Lengyelország-szakértő az InfoRádióban a cselekményt végrehajtó személy nézeteiről, valószínűsíthető mentális sérültségéről és a történtek minősítéséről is beszélt az InfoRádióban hétfő reggel.

Némileg ellentmondó hírek érkeznek Lengyelországból a Krakkóban történtekkel kapcsolatban, hiszen egy felfokozott belpolitikai helyzet közepén történt ez a tragédia, és bármennyire is Donald Tusk miniszterelnök felhívta pártja és kormánya figyelmét, hogy a politikusok tartózkodjanak a politikai haszonszerzésre alkalmas kijelentésektől, mégis a belpolitika viszály részévé vált maga a cselekmény is, már maga a szélsőjobboldali minősítés is erős indulatokat szült Lengyelországban.

Mint Dobrowiecki Péter Lengyelország-szakértő az InfoRádióban hétfő reggel rámutatott,

a belügyminiszter mondta azt még az első interjúk egyikében, hogy minden jel szerint szélsőjobboldali elkövetőről van szó, de ebből később visszakoznia kellett,

hiszen a nyomozás még csak most kezdődött, és ameddig a rendőrség és a többi hatóság meg nem állapítja pontosan, hogy mi lehetett a motiváció, amennyiben egyáltalán volt ilyen, ez a kijelentés még nem állja meg a helyét.

„Ami pedig a »terrorizmust« illeti (mint gyanút – a szerk.), ez szintén tág fogalom Lengyelországban, mert inkább itt a támadás jellegére értik a hatóságok azt, hogy terrorizmusról lehet szó, nem pedig arról, hogy esetleg valamiféle politikai vagy vallási motiváció állhatott a cselekmény mögött. Úgyhogy igazából találgatások zajlanak a médiában és a politikusok részéről is, azonban a hatóságok arra intik a média képviselőit és a közvéleményt, hogy tartózkodjanak a korai ítéletek levonásáról, mert egyelőre még egymásnak ellentmondó hírek is napvilágot látnak óráról” – ecsetelte.

Ilyen léptékű incidens Amerikában, Nyugat-Európában már történt, de Közép-Kelet-Európában nem; hogy emiatt új biztonsági kockázatról van-e szó, és hogy emiatt érdemes-e újra áttekinteni a lakosságnál lévő rengeteg lőfegyver ügyét, arról azt mondta,

  1. Közép-Európában az ilyenfajta támadások szerencsére eddig valóban nem igazán voltak jellemzőek, egy-egy kirívó eset volt csupán,
  2. a pisztolyok mellett a karabélyokhoz való hozzáférés is könnyebbé vált Lengyelországban.

Utóbbit az ukrajnai háború közelsége szerint valamennyire érthetővé is teszi, lehetővé pedig az, hogy Lengyelországban az elmúlt években megindult egy olyan állami program, melynek az a célja, hogy a civil lakosság is valamennyire tisztában legyen a lőfegyverek használatával, a biztonsági eljárásmódokkal;

már általános iskolás kortól kezdve a gyerekek járhatnak lőtérre,

értelemszerűen nem éles lőszerrel lőve először, de a lőfegyverek használata sokkal inkább a társadalmi tudat részévé vált, mint korábban.

Ismert, az elkövetőről azt már a sajtó kiderítette, hogy mind ő, mind pedig az édesapja, aki az egyik áldozat, egy lövészklub tagjai voltak, tehát legálisan tartottak otthon tizenegynéhány lőfegyvert. Innentől kezdve pedig nehezebbé válik a hatóságok dolga az ilyenfajta, gyakorlatilag előjel nélküli támadások megakadályozását illetően.

A lengyel belpolitikai turbulencia forrásáról és hatásáról összefoglalóan elmondta, Lengyelországban is a fiatalok csalódtak a hagyományos pártokban, és ezért hajlamosak néha-néha vonzódni olyan, akár baloldali, akár jobboldali, a politikai spektrum pereme felé található politikai erőkhöz, amelyek mást mondanak, mint a hagyományos, régóta egymást váltó politikai erők.

„Lengyelországban is megfigyelhető ez a trend, hogy például mind a baloldali, mind a szélsőjobboldali pártok esetében a fiatalok elsősorban rájuk szavaznak, nem pedig a most kormányon lévő koalíciós kormányt vezető Polgári Platformra vagy az ellenzék fő erejének számító Jog és Igazságosságra. Tehát ez a trend érezhető itt is, azonban érdemes hangsúlyozni, hogy itt egy extrém esetről van szó, tehát ha bármilyen politikai motiváció ki is derülne az elkövető esetében, azért azt fontos kiemelni, hogy nem feltétlenül a politikai meggyőződése vezetett ahhoz, hogy egy ilyen szörnytettet véghezvigyen” – utalt a szakértő arra, hogy a gyilkos a szülei és húga kivégzésével kezdte a Krakkóban végződő vérengzést.

Egy ilyen súlyos incidens általában két dologhoz vezethet országosan:

  1. a nemzeti gyász egyesíti a lakosságot
  2. a polarizáció még inkább erőre kap.

„Sajnos azt kell látni az elmúlt 48 óra alapján Lengyelországban, hogy a polarizáció inkább az, ami erősödött, mindkét oldal lelkes követőtábora tesz arról, hogy kölcsönösen a másik oldalt vádolja meg a helyzet kihasználásával. Mindez akkor történik, amikor az Alkotmánybíróság körüli ügy politikai patthelyzete mély belpolitikai válságot és egy olyan helyzetet teremtett, ahol igazából nagyon nehéz semlegesnek maradnia egy átlag lengyelnek; a legtöbb embernek van valamilyen véleménye arról, hogy ki jár el helyesen és ki rosszul, és innentől kezdve hatványozott felelősség van a politikai kommentátorokon, hogy ezt a helyzetet ne tovább rontsák, hanem tompítsák, bár sajnos nem ez látszik” – mutatott rá Dobrowiecki Péter.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Ukrajna szomszédjában, Krakkó árnyékában – „Már általános iskolás kortól lehet lőtérre járni”

lengyel

mészárlás

krakkó

dobrowiecki péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Fél év után – Magyar Péter beszéde napirend előtt

Fél év után – Magyar Péter beszéde napirend előtt
A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával emlékezett az elmúlt fél év kormányzására, sorolta az intézkedéseket, részletesen beszélve az egyes ágazatokban bekövetkező béremelésekről, járandóságokról, adókedvezményekről, vasútról, oktatásról. Az Országgyűlés hétfői ülésén egy kéthetes szakasz zárul le.
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.09. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Valósággal felrobbantották az internetet az ügynökakták

Valósággal felrobbantották az internetet az ügynökakták

November 4-én nyilvánosak lettek a szocializmus idején keletkezett állambiztonsági akták a nyitottaktak.hu oldalon, ahol mintegy hatvanezer nevet tett közzé. Az adatbázisban több közismert személy is szerepel, köztük Surányi György volt jegybankelnök, Patyi András alkotmánybíró és Szikora Róbert énekes, az érintettek többsége azonban tagadja, hogy jelentett volna. A közzétételt követő napokban az is kiderült, hogy többek között Lezsák Sándor 163 más megfigyelt nevét tévesen tüntették fel ügynökként az oldalon, ezért a levéltár vezetője, Cseh Gergő Bendegúz felajánlotta a lemondását. A Google Trends adatai szerint az ügynökakták a múlt hét legtöbbet keresett témájának számítottak a magyar interneten, mintegy félmillió kereséssel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megtorpant a forint: hiába esik a dollár, elfogyott a magyar deviza lendülete

Megtorpant a forint: hiába esik a dollár, elfogyott a magyar deviza lendülete

A forint hétfő reggel még erősödött, késő délelőttre azonban elveszítette lendületét.

BBC
Business Sport Travel Science
Tech giant Nvidia to investigate Chinese spy claims after CEO admits affair

Tech giant Nvidia to investigate Chinese spy claims after CEO admits affair

Jensen Huang admits to an affair, saying: "There is no excuse for what I did." Nvidia's investigation will look at reports that Huang was "the target of a foreign intelligence effort".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 9. 14:01
Magyar sérültje is van a horvátországi halálos buszbalesetnek
2026. november 9. 13:38
Négy robbanás történt Rotterdam térségében, pár óra alatt
×
×