Sayfo Omar: a visszatérítési műveletekben egy új politikai nyomást alkalmaz az Európai Unió

A Frontex szeptember 7-én közzétett adatai szerint 2026 első felében több mint 33 ezer ember tért vissza az Európai Unióból harmadik országokba az ügynökség támogatásávlal, szemben az előző év azonos időszakában regisztrált 30 ezer fővel. A visszatérők közül 21 ezren önként távoztak az Európai Unió területéről. Az összesített adatok javulása ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a visszatérítési műveletek végrehajtása minden térségben zavartalan lenne – derül ki a Migrációkutató Intézet elemzéséből.

Az EUobserver által ismertetett Frontex-dokumen-tumok szerint júliusban még 4000, a közel-keleti konfliktusok miatt elmaradt visszatérítést tartottak számon, szeptember 30-ra ez a szám már 5500-ra emelkedett. Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője az InfoRádióban elmondta: ennek hátterében két folyamat áll: egyrészt a repülőgépjáratok törlése, másrészt az, hogy az Európai Unió határvédelmi ügynökségének, a Frontexnek a döntéshozói, vagy az egyes tagállamok úgy döntöttek, hogy a munkatársaikat nem szeretnék kitenni lehetséges biztonsági kockázatnak a célországokban.

A visszatérítések végrehajtását elsősorban a közel-keleti légterek biztonsági helyzete nehezíti. Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének (EASA) figyelmeztetései Irak, Irán és Libanon mellett Szíriára, Jordániára, Szaúd-Arábiára és a Perzsa-öböl térségének több államára is kiterjednek, veszélyeztetve a polgári légi közlekedést.

Sayfo Omar ugyanakkor leszögezte, hogy az 5500-as szám nem jelenti azt, hogy ezek az emberek nem fognak visszatérni a hazájukba, csak erre valamivel később kerül sor.

„Elsősorban a gazdag Öböl-országokat érinti a mostani háború – más kérdés, hogy egyéb országok vonatkozásában is vannak nehézségek. Természetesen Iránt érdemes elsősorban kiemelni, ahova csökkent az érkező járatoknak a száma, de időszakosan Szíriát, Libanont vagy Irakot is érintette ez a problémakör” – hangsúlyozta.

Arról is szót ejtett, hogy ebben az évben 110 ezer embernek kellene elhagynia az Európai Unió területét. Ebből 33 ezren távoztak, a 33 ezerből pedig 21 ezren önkéntesen. Hozzávetőleg 10 százalékkal növekedett azoknak a száma, akik így el is hagyták az uniót. Ennek okára vonatkozóan nincsenek felmérések, de a szakértő szerint az egyértelműnek látszik, hogy a különböző uniós visszatérési támogatásokkal egyre többen élnek. A

tavalyi év első felében 8000 irreguláris migráns élt különböző anyagi lehetőségekkel, melyek keretében az uniós tagországok a hazautazását és az otthoni újrakezdését támogatták. Ez a létszám idén már 14 ezer volt,

ezt is jelentős eredménynek tartja.

„Ugyanakkor a politikai helyzettől sem szabad elvonatkoztatni. Jelentős a szíreknek a visszatérése, bár alacsonyak a számok. Az Európai Unió területén hozzávetőleg 975 ezer olyan szíriai van, akinek nincs állampolgársága. Ebből elenyésző számúan mentek haza, kevesebb, mint háromezren, ugyanakkor a biztonsági helyzet javulásával a későbbiekben ez a szám jelentősen nőhet” – fogalmazott.

Mindazonáltal az idén június 12-én életbe lépett uniós migrációs paktum – mellyel számos olyan jogi lehetőséget kaptak a különböző tagországok, amelyek eddig nem álltak rendelkezésre – hatása idén még olyan mértékben nem mutatkozik meg, mint jövőre fog. Magyarázatában Sayfo Omar hangsúlyozta: számos különböző, eddig egymással párhuzamosan, tagállami szinten működő intézkedés összehangolásáról van szó. A legfontosabb talán, de ezt még nem kezdték el, az az úgynevezett visszatérítési központok létrehozása.

Az új jogi keretrendszeren belül lehetőség van arra, hogy különböző tagországok az Európai Unión kívül hozzanak létre központokat, ahol a maradásra nem jogosult irreguláris migránsokat szállásolják el

– emlékeztetett. Úgy vélte: az Európai Unió – a tagországokhoz hasonlóan – jelentős politikai nyomást kezdett gyakorolni az elmúlt időszakban a visszafogadó országokra. Korábban nem volt jellemző, de ma már a fejlesztési segélyeket is jellemzően migrációs megállapodásokhoz, együttműködésekhez kötik.

A cikk Kocsonya Zoltán interjúja alapján készült.