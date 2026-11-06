Szakértő: új politikai elit alakul ki Amerikában, a folyamat feltartóztathatatlan

Magyarics Tamás szerint a mostani választás már egy új Amerikát vetít előre. Súlyos vereséget szenvedtek az amerikai félidős kongresszusi és kormányzóválasztásokon a republikánusok, akik a Kongresszus mindkét házában kisebbségbe kerültek. Rengeteg a kisebbségi hátterű győztes a képviselőházi, szenátusi és kormányzóválasztásokon is, a szakértő sorolta is őket:

Megválasztották az első muszlim szenátort, Michiganben Abdul El-Sayedet.

Megvan az első nyíltan homoszexuális szenátor, Chris Pappas New Hampshire-ből.

Megválasztották az első fekete kormányzót Floridában Byron Donalds személyében,

most van először női, latino kormányzó Texasban (Gina Hinojosa), és

fekete, női kormányzó Georgiában (Keisha Lance Bottom).

Két indián őslakos nő is vezető tisztségbe került: Deb Haaland Új-Mexikó első női kormányzója,

Minnesota államban pedig Peggy Flanagan, az állam korábbi alkormányzója a szenátus tagja lett.

„Ezek a választási eredmények már azt jelzik, hogy a korábban fehér bőrű politikusok által elfoglalt pozíciókban nagyon sok helyen, persze nem mindenhol, de olyan helyeken is, ahol korábban elképzelhetetlen volt, ma már latinok, feketék, különböző hátterű emberek jelentek meg.

Most először például a képviselőháznak is afroamerikai elnöke lesz Hakeem Jeffries személyében” – folytatta az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora.

Mint kifejtette, Donald Trump és a republikánusok eredeti fő szavazótábora a fehér férfiak, de Trump 2024-es győzelme a „trumpi koalíciónak” volt köszönhető: országosan több szavazatot kapott, mint Kamala Harris. Évtizedek óta először győzött így republikánus elnökjelölt: két éve a latinok 43 százaléka a republikánus jelöltre szavazott, a fekete férfiak 25 százaléka is, igaz, a fekete nőknél ez csak 6-7 százalék volt, de átlagban akkor is sokkal magasabb, mint évekkel korábban, amikor átlagosan 10 százalékot sem nagyon kaptak a feketék körében republikánusok.

„Pont ők azok, akik többek között elpártoltak most, és mintha véget érne a »trumpi koalíció« kora. És van még egy másik dolog is: a Republikánus Párt fő szavazóbázisa a fehér férfiak, miközben általában a fehér lakosság aránya fokozatosan csökken az Egyesült Államokban – fogalmazott Magyarics Tamás.

A szakértő szerint az egész Kongresszuson belül látszik ez a fajta átrendeződés, a Demokrata Párton belül pedig megerősödik a balszárny, amely szinte teljesen színes bőrű politikusból áll. Már ott ült a Kongresszuban a „klasszikus, hagyományos” balszárny, Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Ilhan Omar, Rashida Tlaip, és most hozzájuk csatlakozik még sok mindenki más: összeszámolták a választások előtt, hogy körülbelül 50 radikális jelölt indult demokrata színekben, körülbelül a felük be is került, és a szenátusban is eléggé jelentős az előretörés ilyen szempontból.

Miközben színesedik az Egyesült Államok lakossága, színesedik a politikai elit is. A demográfiai trendek alapján ezt a folyamatot nem lehet feltartóztatni

– fűzte hozzá a külpolitikai szakértő. Magyarics Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában többek között azt is elmondta: bár Donald Trump Make America Great Again-politikája alapvetően sikeres volt, mégis elpártoltak tőle a latinok és a feketék, véget érhetett a „trumpi koalíció kora”. Bár a gazdasági, a belpolitikai és külpolitikai oldalon is sok siker jellemezte Trump politikáját, az iráni háborút viszont a kongresszusi patthelyzettel „valószínűleg nem folytathatja”, hiszen egyrészt a Kongresszus elzárhatja a pénzcsapokat, másrészt most sok olyan új képviselő, szenátor került be, akik eleve nem Izrael-pártiak, és nem akarják, hogy Amerika külső háborúkat viseljen.

Az interjút Exterde Tibor készítette, a teljes beszélgetést megnézheti és meghallgathatja alább.