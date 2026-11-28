Faridullah Dehkán azt közölte, hogy a sebesülteket kórházba vitték. A robbanást a tartomány Aszadabad nevű városából jelentették.

Az al-Dzsazíra hírtelevízió egészségügyi forrásokra hivatkozva azt közölte, a robbanásban legkevesebb 12-en meghaltak és több mint 90-en megsebesültek. A kunari kórház igazgatója, Maula Dád a hírcsatornának azt mondta, az áldozatok száma egyelőre nem végleges.

Kedden, ugyancsak az északkeleti térségben lévő Kapísza tartomány egyik vallási iskolájánál jelentettek robbanást, amelyben egy diák halt meg, nem sokkal korábban pedig négy másik vesztette életét a nyugati Farah tartomány iskolájánál történt robbanásban.

Helyi hivatalos források mindkét szerencsétlenséget a környéken lévő, a korábbi konfliktusok nyomán elhagyott robbanószereknek tulajdonították.