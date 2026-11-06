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Nyitókép: peshkov/Getty Images

Beütött a félidős választás az AI-boomnak, meghátráltak a befektetők

Infostart / MTI

A Demokrata Párt térnyerésével kilátásba helyeződött, hogy véget ér a tech-szektor, de legfőképpen az AI-cégek vadnyugati szabályozatlansága, aggodalomra sarkallva a befektetőket. A részvények bezuhanása számos vállalat és milliárdos vagyonát csapolta meg.

Jelentős vagyonok égtek el az amerikai félidős választások utáni tőzsdei lejtmenetben.

A Bloomberg naponta frissülő milliárdosok listája (Bloomberg Billionaires Index) összegzése szerint a leggazdagabbak közé tartozó Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, Elon Musk, a SpaceX vezérigazgatója és Larry Ellison, az Oracle társalapítójának az együttes vagyona 104,9 milliárd dollárral csökkent.

A világon a leggazdagabb Elon Musk szenvedte el a legnagyobb veszteséget, nettó vagyona 79,7 milliárd dollárral 785 milliárd dollárra zsugorodott.

Jensen Huang 15,1 milliárd dollárral lett szegényebb, de így is maradt még 150,9 milliárdja. Ez azonban már nem volt elég ahhoz, hogy benn maradjon a világ tíz leggazdagabb embere között, a Bloomberg listáján a 13. helyre csúszott vissza. Larry Ellison vagyona 10,1 milliárd dollárral 158 milliárd dollárra csökkent, ezzel kilencedik a leggazdagabbak listáján.

A tőzsdék lejtmenete jórészt a technológiai részvények árfolyamának esésével függ össze, amit az a befektetői aggodalom váltott ki, hogy a demokraták által ellenőrzött Képviselőház és Szenátus korlátozhatja az adatközpontok, a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges kritikus infrastruktúra építését. Emiatt a Nvidia részvényára 9,3 százalékkal, a SpaceX árfolyama 9 százalékkal, az Oracle-é pedig 6,9 százalékkal esett.

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Kezdőlap    Gazdaság    Beütött a félidős választás az AI-boomnak, meghátráltak a befektetők

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Félnek a befektetők, veszik a dollárt

Félnek a befektetők, veszik a dollárt

Hatalmasat estek tegnap a mesterséges intelligenciához kötődő részvények, és a zuhanás hatása több más piacra is átterjedt. A befektetők az amerikai kötvényekben és a dollárban kerestek menedéket, miközben az olaj ára is emelkedett. Mindez a forintra is komoly nyomást gyakorolt, így a magyar fizetőeszköz reggel 326 körül állt a dollárral és 364,6 körül az euróval szemben. Délután friss amerikai munkaerőpiaci adatok jelentek meg, amelyek jelentősen felülmúlták a várakozásokat: októberben a várt 65 ezer helyett 165 ezer új munkahely jött létre, a munkanélküliségi ráta pedig 4,2 százalékról 4,1 százalékra csökkent, miközben a dollár tovább erősödött.

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