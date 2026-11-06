Beütött a félidős választás az AI-boomnak, meghátráltak a befektetők

Jelentős vagyonok égtek el az amerikai félidős választások utáni tőzsdei lejtmenetben.

A Bloomberg naponta frissülő milliárdosok listája (Bloomberg Billionaires Index) összegzése szerint a leggazdagabbak közé tartozó Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, Elon Musk, a SpaceX vezérigazgatója és Larry Ellison, az Oracle társalapítójának az együttes vagyona 104,9 milliárd dollárral csökkent.

A világon a leggazdagabb Elon Musk szenvedte el a legnagyobb veszteséget, nettó vagyona 79,7 milliárd dollárral 785 milliárd dollárra zsugorodott.

Jensen Huang 15,1 milliárd dollárral lett szegényebb, de így is maradt még 150,9 milliárdja. Ez azonban már nem volt elég ahhoz, hogy benn maradjon a világ tíz leggazdagabb embere között, a Bloomberg listáján a 13. helyre csúszott vissza. Larry Ellison vagyona 10,1 milliárd dollárral 158 milliárd dollárra csökkent, ezzel kilencedik a leggazdagabbak listáján.

A tőzsdék lejtmenete jórészt a technológiai részvények árfolyamának esésével függ össze, amit az a befektetői aggodalom váltott ki, hogy a demokraták által ellenőrzött Képviselőház és Szenátus korlátozhatja az adatközpontok, a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges kritikus infrastruktúra építését. Emiatt a Nvidia részvényára 9,3 százalékkal, a SpaceX árfolyama 9 százalékkal, az Oracle-é pedig 6,9 százalékkal esett.