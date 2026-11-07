Trump elővette egyik leghűségesebb emberét a választási bukás után

Ez az első nagy átalakítás az amerikai kormányzatban a republikánus párt által a keddi félidős választásokon elszenvedett kolosszális vereség óta.

Donald Trump a Truth Social nevű közösségi oldalán azt is közölte, hogy a 41 éves Stephen Miller, agresszív bevándorláspolitikájának egyik kidolgozója veszi át a jelenlegi kabinetfőnök, a 69 éves Susie Wiles helyét. Wiles a kormányzaton kívül kap új megbízást Trump mellett. Az elnök köszönetet mondott neki, és úgy fogalmazott, hogy „kiváló munkát végzett”.

Miller, aki jelenleg a kabinetfőnök helyettese, hétfőn veszi át új tisztségét – közölte Trump.

„A szerepem lehet, hogy változik, de az elnök és a küldetése iránti elkötelezettségem soha” – írta az X közösségi oldalon Susie Wiles, az első nő ebben a tisztségben.

Fehér házi források szerint Wiles csütörtök este nyújtotta be lemondását.

Az AFP francia hírügynökség szerint a keményvonalas Miller kabinetfőnöki kinevezése a republikánusok választási veresége után Trump konfrontatív politikájának jele.

A demokraták bírálták a kinevezést, arra hivatkozva, hogy a félidős választások eredménye egyúttal a Fehér Ház tömeges kiutasítási kampányát végrehajtó bevándorlási hatóság (ICE) brutális módszereire mondott ítélet is volt.

Chuck Schumer, a szenátus demokrata párti csoportjának vezetője pénteken közölte, hogy keményen harcolni fog az új kabinetfőnök ellen, aki a „Trump-kormányzat legbarbárabb és legembertelenebb” politikái mögött áll.

„Trump semmit sem tanult történelmi vereségéből” – jelentette ki a demokrata párti szenátor a közösségi oldalakon.

„Stephen Miller veszélyes idegengyűlölő és őrült szélsőséges, akinek amerikai vér tapad a kezéhez” – tiltakozott Hakeem Jeffries, a képviselőházi demokraták vezetője.